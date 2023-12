Decembra 2025 bodo vozili prvi potniški vlaki med Celovcem in Gradcem, to pa po hitri progi skozi novi predor Golica (Koralmtunnel). Že decembra letos pa bo ponovno vozil regionalni vlak med Celovcem in Wolfsbergom, del proge pa bo tudi nova postaja v Vidri vasi pri Pliberku, ki bo imela tudi dvojezično tablo in ime. Kaj pa postaji Pliberk in Pliberk mesto?

Neke vrste predčasno božično darilo imajo avstrijske železnice (ÖBB) letos za vse, ki se iz Pliberka, Šmihela, Sinče vasi ali iz Labotske doline z javnim prevozom vsak dan vozijo v Celovec v šolo, na univerzo ali na delo: od 10. decembra na­prej bodo med koroško prestolnico in Wolfsbergom končno spet vozili vlaki in ne avtobusi, gradbena dela na železniški progi S3 so zaključena. Med Celovcem in Wolfsbergom se bo vlak ustavil na 14 postajah, vse zgrajene brez barier, ena od teh pa bo nova postaja pri Vidri vasi v občini Pliberk. Stara postaja v Dobu pri Pliberku ne bo več del proge, čakalna hiša je že podrta. Postaji v Dobu in v Šmihelu sta bili po informacijah ÖBB edini na Koroškem, ki sta imeli na tabli ob železniški progi poleg nemškega imena navedeno tudi slovensko ime kraja, v Dobu je na tabli pisalo Aich im Jauntal/Dob v Podjuni. »Dvojezično tablo bo dobila tudi nova postaja v Vidri vasi,« v pogovoru z Novicami potrjuje Rosanna Zernatto-Peschel, ki je pri ÖBB kot tiskovna predstavnica odgovorna za Koroško. Dodaja, da se bo v Vidri vasi ustavil vsak vlak in ne le posamezni, kakor v preteklosti na primer pri postaji Dob. Torej poleg Šmihela bo na Koroškem še v Vidri vasi železniška postaja imela dvojezično tablo.

Železniški postaji Pliberk mesto in …

… Pliberk (še) nimata dvojezičnega imena …

… kot ga ima postaja v Šmihelu.

Dvojezične table so del strategije

Po katerih pravilih ÖBB sploh odloča, če naj ima neka železniška postaja na Koroškem dvojezično tablo? Zernatto-Peschel: »Čeprav kot ÖBB nismo pravno obvezani, so dvojezične oznake del naše strategije pri železniških postajah. Osnova je avstrijski zakon o narodnostnih skupnostih in v njem navedeni dvojezični kraji. Železniške postaje v teh krajih imajo oz. bodo dobile dvojezične table.« In zakaj slovenskega imena pri postajah Pliberk in Pliberk mesto (Bleiburg in Bleiburg Stadt) še ni?

Zernatto-Peschel odgovarja, da je »prilagajanje tabel pri železniških postajah povezano z gradbenimi deli pri fundamentih in s spremembami v sistemih. V smislu učinkovitosti ÖBB takšne spremembe izvaja le v sklopu novogradnje ali prenove. Dodaja, da postaji v Pliberku še nimata dvojezičnih tabel, ker so bila tam renovacijska dela že končana, ko je bil leta 2011 spremenjen zakon o narodnostnih skupnostih (opomba uredništva: torej po kompromisu, ki je določil 164 krajev z dvojezičnimi tablami). Od tedaj je minilo več kot dese­letje, dvojezičnih tabel na postajah v Pliberku pa še vedno ni. Po besedah tiskovne govorke ÖBB bosta vsekakor tudi še ti dve postaji v pliberški občini dobili dvojezični tabli, ne more pa povedati, kdaj se bo to zgodilo: »Zadevo imamo na vsak način na radarju, za nas je to zelo pomembna tema.«

V Gradec v 45 minutah mimo Podjune

Prvi potniški vlaki na novi hitri progi skozi predor Golica se bodo med Celovcem in Gradcem vozili že decembra 2025, najhitrejša povezava bo trajala le 45 minut, vlaki se bodo vozili s hitrostjo 230 kilometrov na uro. Bodo hitri, mednarodni vlaki le drveli skozi Podjuno ali se bodo ustavljali tudi na postaji v Sinči vasi? Zernatto-Peschel: »Ni načrtovano, da bi se ustavljali tudi v Sinči vasi. Končna odločitev o tem bo padla v teku leta 2025 ob nastajanju novega voznega reda. Vsak dodaten postanek terja dragocen potovalni čas. Dejstvo je, da se bodo potovalni časi z novo progo v kombinaciji z regionalnimi povezavami in železniškim prometom na dolge razdalje bistveno skrajšali.«