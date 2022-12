Mi smo parklji, mi smo parklji, naš glavar je lucifer …« ali »Mi angelci smo mali, nas bogec rad ima …«. Te pesmi so pred desetletji prepevali že naši starši, pravi Branko Hudl, ki v opereti že nekaj let igra vlogo Luciferja. Tudi danes jih otroci še prepevajo, med njimi tudi taki, ki doma ne govorijo slovensko, dodaja Hudl. Tako je letos stalo na odru kar 40 otrok. Opereto »Miklavž prihaja« uprizarjajo društveniki SKD Globasnica že od petdesetih let naprej in to skoraj neprekinjeno. Zaradi pandemije je predstava zadnji dve leti odpadla.

Branko Hudl je tudi letos blestel v vlogi Luciferja

Na odru se pojavita še angelčka Kodrček in Serafinček, parklja Škratulin in Kosmatin. Opereto je leta 1937 napisal duhovnik Jerko Gržinčič.

Nabito polna je bila farna dvorana v Globasnici, ko je pozdravila predsednica društva Maria Markitz. Povedala je, da je potrebna obilica priprav za uspešno uprizoritev operete in se zahvalila celotni ekipi, ki je prispevala k uspešnemu popoldnevu, igralcem in še posebej ekipi za odrom. Za klavirsko spremljavo je poskrbela Vlasta Šmon.

Simpatični parklji

Po opereti je sledilo obdarovanje otrok. Nekateri obdarovani otroci so odmolili »Sveti angel, varuh moj«, drugi pa so bolj s tremo stopili na oder. Ni čuda, saj je toliko parkljev stalo na odru!

Po predstavi je Miklavž obdaroval navzoče otroke

Kdor si letos ni utegnil ogledati predstave, bo naslednje leto prav gotovo spet imel priložnost za to avtentično in privlačno predstavo, saj bodo društveniki prav gotovo nadaljevali s tradicionalno predstavo.

