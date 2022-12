Daniel Nedved je poslovodja koroških domov za ostarele Skupine AHA, ki ima na Koroškem 12 domov in 900 postelj. Ker manjkajo negovalke in negovalci, Skupina AHA zdaj išče sodelavce v Sloveniji, pa tudi v tretjih državah, na primer v Bosni in Hercegovini ali v Srbiji. Interesentom pomaga pri nostrifikaciji in urejanju dokumentov; če je potrebno, za nove sodelavce poskrbijo tudi za začetno nastanitev.

Skupina AHA ima na Koroškem dvanajst domov za ostarele z 900 posteljami in 600 zaposlenimi. V Možberku bodo naslednje leto spomladi odprli trinajsti dom z dodatnimi 85 posteljami. Podjetje ima tudi pet domov v Sloveniji, na avstrijskem Štajerskem pa tri. Administracijo koroških domov vodi Daniel Nedved, ki je doraščal v Pliberku in zdaj živi v Beljaku. Študiral je zdravstvene in negovalne vede v Gradcu ter zdravstveni management v Trgu. Pri Skupini AHA je opravljal različne naloge, od začetka leta pa je kot poslovodja odgovoren za vse koroške domove.

Takoj bi zaposlil 25 novih sodelavcev

Podjetje Skupina AHA raste in išče novo osebje, saj bo kmalu več sodelavk in sodelavcev odšlo v zaslužen pokoj. Takoj bi zaposlili 25 novih sodelavcev v negi, podjetje pa redno išče tudi sodelavce za druga delovna področja (v kuhinji, pralnici, z znanjem obeh jezikov pa tudi v pisarni). Nedved poudarja, da je njegovo glavno vodilo in vodilo celotnega podjetja pošten odnos do sodelavcev ne glede na položaj, ki ga imajo v podjetju. Spoštljiv odnos do zaposlenih se v podjetju kaže tudi na področju vključevanja oseb s posebnimi potrebami, za kar je Skupina AHA prejela priznanje ALC (Austria’s Leading Companies). Zaradi upokojitev bo podjetje tudi v bodoče redno iskalo nove uslužbence. V preteklosti so imeli pozitivne izkušnje z dobro kvalificiranimi sodelavkami in sodelavci iz Slovenije, Srbije ter Bosne in Hercegovine, zato iščejo novo osebje tudi v tujini.

Utrinek iz tako imenovane oaze nege v domu MaVida v Vrbi. Pri tem gre za življenjski prostor, v katerem bodo posebno oskrbljeni bolniki s težko demenco.

Nostrifikacija in dokumenti

Medtem ko so morali novi sodelavci, ki so se šolali zunaj Avstrije, prej sami poskrbeti za nostrifikacijo in so se sami prebijali skozi džunglo birokracije, to zdaj zanje opravlja delodajalec. Kvalificiranim delavcem iz tujih držav pomagajo priskrbeti rdeče-belo-rdečo kartico. V izobraževalni akademiji podjetja večkrat na leto ponujajo nostrifikacijski tečaj v vrednosti 7000 evrov, ki ga za nove sodelavce plača delodajalec, torej Skupina AHA. Pomagajo tudi pri odpiranju bančnega računa ali pri iskanju stanovanja, v začetni fazi pa nudijo tudi brezplačno nastanitev. Tudi tečaj nemščine je del izobrazbe za nove sodelavce iz Slovenije in tretjih držav. Dokler se negovalci ne naučijo jezika, opravljajo druge naloge v podjetju. Skupina AHA se trudi za vključevanje novih sodelavcev in njihovih družin v novo okolje. S tem obsežnim programom so začeli lansko leto, tako da je podjetje že zaposlilo prvih trideset novih sodelavcev iz Slovenije in tretjih držav.

Demenca

V bodočnosti se nameravajo pri Skupini AHA specializirati na demenco, pravi Nedved. Demenca je sodoben izziv zdrav-stvenega sistema. Statistični podatki kažejo, da se bo s staranjem prebivalstva do leta 2050 podvojilo število obolelih za demenco (po podatkih socialnega ministrstva je v Avstriji trenutno med 115.000 in 130.000 dementnih oseb). Skupina AHA je prvi dom za osebe, obolele za demenco, leta 2018 odprla v Vrbi in se odločila za v Evropi enkraten koncept, kjer ima vsak pacient 70 kvadratnih metrov prostora. Hiša je zgrajena okoli velikega notranjega dvorišča, kjer se pacienti lahko prosto gibljejo, prav tako tudi v velikem vrtu. Sodelavci se za nego oseb z demenco lahko usposobijo v izobraževalni akademiji podjetja. Nedved pravi, da gre delovanje Skupine AHA tudi v smer »bivanja z oskrbo« (betreutes Wohnen). Trenutno nastaja v centru Beljaka ob domu za ostarele 120 stanovanj, kjer starostniki ohranjajo samostojno bivanje, a po potrebi lahko koristijo ponudbo nege in oskrbe (t. i. projekt »Max Palais«). Stanovanja oz. prostori bodo opremljeni z »umetno inteligenco«, v poslopju pa bodo tudi prostori za zdravnike, lekarno, vrtec in podobno.

Negovalno delo ima različne fasete in nudi vsak dan nekaj novega, meni Nedved. Prepričan je, da se podjetje razvija v pravo smer. Od prejšnjega leta ima delovni teden le 37 ur, od prvega januarja bodo plače višje za 8 %, pri delovnem načrtu pa radi upoštevajo želje zaposlenih, tako da je delo prijazno tudi do njihovih družin.

Nedved pravi, da je poklic negovalcev lep, zato nagovarja vse zainteresirane, še posebej mlade, da se odločijo za poklic na področju oskrbe starejših, bodisi pri negi ali pri administraciji.