Miklavž je tudi letos obiskal Dvojezični vrtec in varstvo »Jaz in ti-Du und ich« v Borovljah. Vzgojiteljice in otroci so ga s petjem in pesmicami prisrčno sprejeli, pa tudi za skupne slike je Miklavž imel čas.

Otroci večjezičnega vrtca Pika iz Šentprimoža so se podali v gozd, da bi iskali Miklavža. Tam so ga tudi našli in pozdravili s pesmimi. V zahvalo je Miklavž otrokom prinesel darila.