Lutke Mladje KDZ obhajajo letos 50. obletnico, hkrati pomeni to tudi 50 let koroško-slovenskega lutkarstva. Z igro Mrličožerec/ Der Leichenfresser, ki bo imela 27. februarja svojo premiero, se za Lutke Mladje začenja leto lutk. Načrtovane so akcije v Sloveniji in na Koroškem.

Igro režirata Ana Grilc in Julija Urban, vsebina predstave pa je prikaz podedovanja skrajno desničarskega mišljenja in nacistične ideologije na Koroškem skozi generacije, pravi Grilc. V ospredju je družina iz Koroške, ki živi nacionalno življenje, začenši pri starem očetu, ki je še bil v vojni, nato je tu oče, ki predstavlja neonacizem, ali sin, ki je v bistvu otrok in vse to doživlja in tudi nekako podeduje.

Resno temo bodo lutkarice Lutk Mladje KDZ publiki približale na satiričen način, poudarja Grilc. Z igro hočejo temi vzeti moč, ampak istočasno pokazati, da sta nacionalizem in desno ekstremno mišljenje na Koroškem še zmeraj prisotna. Gre pa tudi za to, kako to vpliva na manjšino, pravi režiserka Grilc. Igra pa seveda prikazuje tudi upor koroških Slovenk in Slovencev.

Sodelujejo izkušene in nove igralke Ekipo sestavlja osem igralk. Večina so izkušene igralke, dve pa sta novi. Lutkarstvo je zelo primeren vstop v gledališki svet, saj se lahko, kot pravi Grilc, popolnoma vživiš v vlogo. Tisti, ki še niso stali na odru, pa si lahko naberejo veliko samozavesti.

Premiera in praznovanje

Režiserki uprizoritve Ana Grilc in Julija Urban

Lutkovno predstavo bodo lutkarice uprizorile dvakrat: 27. in 28. februarja, vselej ob 19. uri v iKultu v Celovcu. Hkrati pa nameravajo kar dvakrat praznovati tudi obletnico lutkarstva in vabijo vse bivše lutkarje, lutkarice in prijatelje lutkarstva na premiero in ponovitev v Celovcu. Razstavljene bodo tudi lutke iz prejšnjih desetletij.

Leto lutk

Leto lutk se bo nadaljevalo z dnevom koroško-slovenskih lutk 13. aprila v Ljubljani, kjer bodo nastopale skupine iz avstrijske Koroške. Konec septembra pa bo ponovitev dneva v Mariboru.

Višek bo lutkovna okupacija Celovca 28. in 29. maja. Gre za lutkovni festival z mednarodnimi lutkarji, ki ga bo vodil Matija Solce.