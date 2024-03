Po premieri 7. marca sledijo ponovitve 9., 14., 15. in 16. marca, vedno ob 19.30. Na fotografiji igralka Anne Bennent med plesalkami in plesalci. Scena je delo Majde Krivograd. Foto: Karlheinz Fessl

V Kulturnem domu Pliberk bo v četrtek, 7. marca krstno uprizorjena predstava V vsem sem nezmerna. Režiser Zdravko Haderlap želi javnosti znova približati Christine Lavant.

Koroška pisateljica Christine Lavant (1915–1973) je poleg liričnega opusa ustvarila tudi pripovedi, ki jih literarna veda dolgo ni upoštevala. Po prepričanju germanista Klausa Ammana je Christine Lavant »pesnica revščine in neizpolnjene ljubezni«, ena najpomembnejših nemško pišočih avtoric 20. stoletja. Na Ammanovih znanstvenih raziskavah temelji nova koreografsko-gledališka predstava režiserja Zdravka Haderlapa in Koreografskega centra Johanna Kresnika »Ich bin maßlos in allem«/»V vsem sem nezmerna«. Gre za 180 tisoč evrov vreden zmagovalni projekt 2. odprtega razpisa Koroške kulturne fundacije, ki ji predseduje Monika Kircher. Fundacija je prispevala polovico finančnih sredstev, ostalo pa zveza, dežela in publika. »Končno lahko tudi na svobodni sceni delamo v pogojih, podobnih tistim v profesionalnih gledališčih,« poudarja re­žiser Zdravko Haderlap.

Mednarodna plesna ekipa

Zdravko Haderlap želi javnosti znova približati relevanco osebe in opusa Christine Lavant.

Ekipo predstave poleg igralke Anne Bennent sestavlja sedem plesalk in plesalcev iz Španije, Češke, Poljske, Slovenije in Avstrije. Med temi sta tudi Celovčan Thales Weininger in Martina Rösler iz Dobrle vasi, oba živita na Dunaju. Po besedah Zdravka Haderlapa predstava temelji na prozi Christine Lavant, rdeča nit prvega dela predstave je motiv podtaknjenega otroka, t. i. Bälg­chen. Drugi del predstave se posveča čustvom in notranjemu življenju pisateljice. Med koreografskim dogajanjem na odru bo iz proznih del Lavant brala Anne Bennent. Plesalke in plesalce je na avdiciji izbral Koreografski center Johanna Kresnika. Ekipa predstave je z vajami začela 3. februarja, med njimi je bila tudi dvodnevna delavnica akrobatike. Del predstave se namreč godi v vertikali.

Christine Lavant in Werner Berg

Tonč Feinig je ustvaril glasbo za predstavo, v kateri bo tudi v živo nastopil s harmoniko.

Arthur Ottowitz iz Muzeja Wernerja Berga trdi, da bodo tam 1. maja odprli razstavo, v središču katere bodo ljubezenska pisma med Wernerjem Bergom in Christine Lavant.