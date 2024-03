16. septembra 2023 je David Lesjak iz Goselne vasi z ekipo osvojil naslov evropskega mladinskega prvaka v ameriškem nogometu. Avstrijska reprezentanca, katere član je, je v kategoriji do 19 let prepričljivo premagala Švedsko z 42:24. Avstrijska mladinska reprezentanca ima neverjetno serijo zmag, saj od leta 2011 ostajajo neporaženi. V finalni tekmi je letošnji maturant Slovenske gimanzije igral dobršen del druge polovice in nabral pomembne izkušnje za nadaljnje izzive. Za finalno tekmo lani se je moral naučiti na pamet 150 potez. David je razložil, da si je pripravil – kakor za učenje tujih besed – kartice, na katere je poleg imena poteze zarisal tudi, kam se mora gibati. Že mesec po uspehu so se začele priprave za svetovno prvenstvo starostne skupine pod 20 let, ki bo od 20. junija do 1. julija 2024 v kanadskem Edmontonu. David, ki letos obiskuje 8. razred Slovenske gimnazije v Celovcu, upa, da bo lahko termin svetovnega prvenstva uskladil z maturo. Nedavno je mlade evropske prvake, pa tudi člansko ekipo avstrijske reprezentance, ki je lani prvič osvojila naslov evroskega prvaka, povabil na sprejem avstrijski predsednik Alexander Van der Bellen. Mladinski ekipi je zaželel vse dobro za prihajajoče svetovno prvenstvo v Kanadi.