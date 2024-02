Slovenska krajevna društva so na delavnici v Ankaranu v letu 2023 in na delavnicah v domačem kraju pripravila 19 predstav. Deset jih bo na ogleda na letošnjem gledališkem in lutkovnem festivalu Tribuna, ki se bo med 27. in 29. februarjem odvijal na treh prizoriščih v Celovcu. To so iKult, Kammerlichtspiele in Tischlerjeva dvorana. Predstave vsako leto obiščejo učenke in učenci celovških dvojezičnih izobraževalnih ustanov ter vrtcev. Vabljeni pa so tudi vsi ljubitelji gledališča in lutk. Vse predstave bodo dopoldne.

Dodatno pa bo letos v okviru festivala na sporedu tudi premiera Lutk Mladje KDZ, ki letos praznujejo 50. obletnico delovanja. Uprizorili bodo igro Mrličožerec/ Der Leichenfresser.

Več informacij o posameznih predstavah: Letak

Tribuna 2024:

Torek, 27. februar:

Mladi Celovčani, SKD Celovec: Showtime

8.30, Kammerlichtspiele

Lutkovna skupina Kakodolgoše, KPD Šmihel: Jajce

9.30, iKult Celovec

Gledališka šola SPD Šentjanž: Enkrat okoli sveta

10.30, Kammerlichtspiele

MGS Sami Močni, KPD Šmihel: Zadnje ljubezensko pismo

11.30, iKult Celovec

Lutke Mladje, KDZ: Mrličožerec/Der Leichenfresser

19.00, iKult Celovec

Sreda, 28. februar:

Lutke Srce 1, SPD Srce Dobrla vas: Sneguljčica

8.45, Tischlerjeva dvorana

Teatr Srce, SPD Srce Dobrla vas: Črna komedija

9.30, iKult Celovec

MGS Bilka, SPD Bilka Bilčovs: Ti imaš pa res smolo

11.00, iKult Celovec

Lutke Mladje KDZ: Mrličožerec/Der Leichenfresser

19.00, iKult Celovec

Četrtek, 29. februar:

Lutkovna skupina SPD Danica, Šentprimož: 20 000 milj pod morjem

8.45, Tischlerjeva dvorana

MGS NeNavadni, KPD Šmihel: Je moje razmerje v mejah normalnosti

9.30, iKult Celovec

Lutke Srce 2, SPD Srce Dobrla vas: Generalka

11.00, iKult Celovec