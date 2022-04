V režiji in priredbi Tee Kovše in pod okriljem Katoliškega kulturnega društva Vogrče je v soboto, 2. aprila, ob 20. uri otroška gledališka skupina KKD Vogrče in okolica uprizorila premiero gledališke predstave Kraljestvo sanj. V vogrškem Farovžu je bila ta večer gledališka dvorana polna.

Osrednja težava, okrog katere se vrti dogajanje v predstavi, so slabe sanje, ki jih ima princeska vsako noč. Te nikakor ne more odgnati, zato je slabega počutja, polna nejevolje in žalosti. Soljudje ji poskušajo pomagati, šivilja ji zašije odejo, ki naj bi odgnala slabe sanje, kovač zgradi ograjo okrog njene postelje, ki naj bi odgnala slabe sanje, kuhar ji skuha juho, ki naj bi prav tako odgnala slabe sanje. Nič od naštetega ne pomaga. Kralj nadaljuje z iskanjem rešitve in se odločno poda na pot. Namerava poiskati osebo, ki bi poznala odgovor na vprašanje: »Kakšna je rešitev za slabe sanje?« Njegova pot je dolga, sčasoma pa po več neuspešnih odgovorih gasilca, kmeta in drugih ljudi zagledamo »sanjejedca« z nekakšnimi lovkami. Sanjejedec princeski uspe odgnati slabe sanje! Z izrazom sreče in zadovoljstva, ki sta celo večnost manjkala na njenem obrazu, princeska vzklikne: »Sanjala sem, da sem srečala princa in se zaljubila!«

Prijetna klavirska spremljava Abbine skladbe »I have a dream« gledalca popelje v kraljestvo sanj s pisanimi kostumi in sceno, ki so jih pripravili Siegfried Paulitsch, Siegfried Kral in režiserka Tea Kovše. Razigrana otroška igra s srečnim koncem je še en izmed mnogih dobrih rezultatov predanega sodelovanja v ustvarjalnem duhu mladih. Ti so bili Aneja Mislovič, Rosanna Jamer, Florian Zidej, Samuel Polesnig, Rafael Zidej, Lia Müller, Lena Godec in Gabriel Zidej. Režiserka se je po priklonu navdušeno zahvalila svojim »soigralcem«, vsem pa je povedala, da so sanje lepa stvar in naj sanjamo tudi, kadar bedimo, ne le kadar spimo.

Mentorja skupine sta bila Verena Jamer in Martin Enzi, za luč in ton sta poskrbela Ivo Müller in Pepej Polesnig.

Predsednik KKD Vogrče Lojz Kerbitz je pohvalil mlade nastopajoče.