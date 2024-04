Alena Wieser (32) iz Bilčovsa je igrala prvi del sezone za žensko ekipo iz Vajškre. Še preden se je ekipa iz Vajškre razšla, je Alena iz službenih razlogov zamenjala ekipo. Trenutno igra za ekipo iz Šentvida, s katero je na prvem mestu koroške lige. Poleg tega trenira z ekipo Team Koroška, s katero se pripravlja na letošnjo Europeado. Po Europeadi namerava končati kariero. Ta konec tedna bi Alena s Šentvidom igrala proti ekipi iz Vajškre. Ker ekipe ni več, ta vikend nima tekme. Zato smo jo vprašali, ali nam lahko napove izide treh tekem naslednjega kroga, ki so ji blizu.

Ker v Šentvidu skoraj istočasno treniramo z moško ekipo, jih vidim pri treningih. Prvi so v podligi vzhod, v ekipi imajo dober kolektiv in tudi telesno so dobro pripravljeni. Zato mislim, da bodo zmagali.

Šentjakob ima trenutno veliko poškodovanih igralcev. Borijo se proti izpadu iz koroške lige. Trenutno so na zadnjem mestu. Nekaj znancev igra pri Šentjakobu, zato upam, da bodo tekmo odločili zase in ostali v koroški ligi.

Prihajam iz Bilčovsa, zato tudi upam, da bodo dobili to tekmo. Letos imajo zelo dobro ekipo. Napadalec Jure Skafar je npr. dal že 42 golov. Trenutno so na prvem mestu v prvem razredu C in privoščila bi jim podvig v podligo.