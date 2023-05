Približno sto ljudi se je minulo nedeljo, 7. maja, odzvalo vabilu KPD Šmihel na premierno uprizoritev predstave »Pokržnikov Luka«. Gre za monokomedijo, ki temelji na tekstih »Iz dnevnika Pokržnikovega Lukana« pisatelja Janka Messnerja, ki se je rodil v Dobu v Podjuni in bi letos praznoval 102. rojstni dan. V pristnem podjunskem narečju je domačinka Lara Vouk, ki se je med drugim izobraževala na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo (AGRFT) v Ljubljani, odigrala prizore iz knjige. Publika, med njimi je bilo veliko vaščanov, ji je zelo pozorno sledila, en vzrok za to je bila gotovo avtentična interpretacija Voukove v pliberškem narečju, ki ga ljudje govorijo tudi v svojem vsakdanu. V besedilu je kar nekaj arhaičnih besed in fraz, ki jih danes v tej okolici slišimo bolj poredko. V monokomediji na primer tematizira preprečitev naselitve tovarne Gorenje v Pliberku ali Slovensko gimnazijo, ki otrok ne uči, da bi med sabo govorili slovensko. Lara Vouk: »Zahvaljujem se KPD Šmihel in Micki Opetnik, zelo vesela sem, da smo lahko to tukaj speljali. Moram priznati, da sem bila še kar nervozna, ker ljudje tukaj poznajo Messnerja ter dogodke in like, ki se v tekstu pojavljajo. Najbolj domača publika je tudi najbolj kritična.«

Monokomedija »Pokržnikov Luka« bo 20. maja, ob 19.30 na ogled v KSŠŠD na Dunaju. 10. junija, ob 19.00 bo Lara Vouk gostovala pred cerkvijo v Dobu pri Pliberku, ob slabem vremenu bo predstava ob istem času v uti družine Trampusch, p. d. Božič.