Jubilejnih 20 let otroškega zbora

Otroški zbor Bilkice je minulo soboto, 13. maja, v izobraževalnem centru Bilčovs praznoval svojo 20. obletnico, hkrati je bil koncert v znamenju počastitve materinskega dneva. Od vsega začetka vodi zbor Joško Boštjančič, društveniki in občina pa so se mu zahvalili za angažma in nesebično delovanje. Zborovodji v zahvalo je publika zapela pesem s posebnim tekstom, na odru pa so se otrokom zbora Bilkice pridružili tudi bivše pevke in pevci. Spored ob obletnici so sooblikovali še otroški zbor Melodija, otroški zbor PD Sele ter otroška skupina Otroške ure Bilka.