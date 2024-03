Na občnem zboru je društvo Lebensraum Petzenland/Peca izvolilo novo predsednico. Dolgoletnega predsednika Franza Kušeja je nasledila Doris-Grit Schwarz.

Praznik repice, fešta močke ali naravni vrt družine Silan na Letini so vse pobude leta 2017 ustanovljenega šmihelskega društva »Lebensraum Petzenland/Peca«. Prvi predsednik je bil Gottfried Kulmesch, a to funkcijo je že po nekaj mesecih prevzel Franz Kušej (77) in jo zelo uspešno opravljal vse do 22. februarja 2024, ko je društvo vabilo k Loserju na občni zbor. Kušej je izumitelj zelo priljubljenega praznika repice s kmečko tržnico, ki ga v Šmihelu praznujejo jeseni v sklopu zahvalne nedelje. Med pandemijo so pod Kušejevim vodstvom pomagali domačinom pri vsakdanjih opravilih in nakupih. Za novo predsednico so na občnem zboru izvolili Doris-Grit Schwarz (61), ki je pred tem opravljala funkcijo tajnice, Kušeja pa so imenovali za čast­nega predsednika.

Častni predsednik

Franz Kušej

»V društvu imamo več težišč, to so podpora za naše domače kmete, organizacija pristnih domačih praznikov, pa tudi skrb za biodiverziteto, naravo in dvojezičnost. Vse to mi je zelo pri srcu,« je povedala Schwarz. Obžaluje, da je dandanes za delo v društvih težko pridobiti mladino. Ekipa okoli nove predsednice je kljub temu motivirana: Na cvetno nedeljo (24. marca) bodo organizirali fešto močke, jajčne solate, tokrat bo publika ocenjevala najlepše presence in najboljše pogače. 22. junija vabijo na Letino k naravnemu vrtu na dan odprtih vrtnih vrat. Praznik repice bo predvidoma 29. septembra 2024, to pa je še odvisno od termina državnozborskih volitev. Med letom bodo vabili na predavanja in tečaj obrezovanja sadja. Na prireditvah vključijo domače kulturne ustvarjalce, novi predsednici je pomembno delo z otroki in mladino: »Mlade moramo senzibilizirati, saj so bodoče stranke naših kmetov. Zavzemamo se za dvojezičnost in ohranjanje slovenskih narečnih besed. Naša praznika sta poimenovana po močki in repici.« Za angažirano delovanje v občini sta se društvu zahvalila župan Srienz in podžupan Smrtnik.