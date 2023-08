Prireditev TRIVIUM | tri poti | drei wege bo letos Slovensko kulturno društvo Globasnica zaradi neurja namesto na Hemi priredilo v muzeju in v globaški farni dvorani. Letos Trivium poteka pod geslom Papir in prah.

Ob 18. uri bo Franz Glaser vodil po arheološkem muzeju v Globasnici.

Ob 20. uri sledi spored v globaški farni dvorani z likovnimi, glasbenimi in literarnimi deli na to temo, ki jih bodo prispevali slikar Christoph Luger, glasbenici Mira in Sara Gregorič, harmonikar Paul Schuberth in skladatelj Daniel Oliver Moser, kakor tudi pisatelja Uroš Prah in Dominik Srienc. Informacije o prireditvi najdete na: www.trivium-poti-wege.at