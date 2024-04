Na Koroškem je precej likovnih ustvarjalcev v zrelih letih, o katerih večkrat poročamo v našem časopisu, o umetniškem podmladku pa se le malo sliši. Zato vam z veseljem predstavljamo mlado slikarko Ines Oraže.

Srečali sva se v centru deželne prestolnice, kjer si je Ines Oraže pred skoraj enim letom uredila svoj prvi atelje. Skozi veliko okno stare mestne hiše sonce osvetli bele stene, poslikane s skicami in linijami. Prostor je majhen in zreduciran na bistvo: barve, čopiči, slikarska platna, miza in nekaj stolov. Tu se mlada ustvarjalka predaja kreativnim trenutkom, medtem ko njena dela velikega formata krasijo stene sosednjih pisarn oz. delovnih prostorov v tako imenovanem »Shared-Office-Place« na Fleischbankgasse.

Študentka in umetnica

Ines Oraže se je rodila leta 1995 in je Celovčanka, vseeno pa je navezana tudi na Sele, od koder je doma njena mama. Poleg slikarstva zaključuje mastrski študij medijskih in komunikacijskih znanosti ter vodi projekte v umetniškem in kulturnem sektorju. Nekega dne bi se želela posvetiti le umetnosti, ker pa je šele na začetku poti, ob študiju dela tudi kot natakarica.

Kako je stopila na umetniško pot?

Že kot majhna deklica se je zanimala za umetnost in slikarstvo. Med odraščanjem je njena ustvarjalnost nekoliko popustila, vendar nikoli ni povsem zamrla. Odločilen je bil čas pandemije, ko se je Ines Oraže znova začela intenzivno posvečati umetnosti.

Avtodidaktična slikarka

Od konca leta 2021 umetnica sledi abstraktnemu slogu, pri čemer uporablja različne medije in tehnike. Znanje o umetnosti si je pridobila samostojno, brez obiskovanja umetniške šole ali kakršnihkoli tečajev. Ko Ines Oraže slika, najde navdih v glasbi in svoja čustva prenaša na platno. Njena umetnost zrcali idejo, da je v svetu vedno prisotna dvojnost. Zanima jo posameznikovo lastno dojemanje stvari, zato to temo vedno znova obravnava v svoji umetnosti. Včasih pa slikarko k ustvarjanju »pokličejo« tudi besedila, ki jih nato vgradi v kolaže in tako ustvari sporočilo med besedilom in barvo.

Ines Oraže pri ustvarjanju

Ines Oraže o svojem ustvarjanju

»Ironija je, da včasih sploh ne vem, kako sem naredila določene stvari, ker sem tako poglobljena v ustvarjalni tok. Ure in ure se potapljam v glasbo in izključim svet okoli sebe. Na koncu me dela pogosto pozitivno presenetijo, kljub pomanjkanju predhodnega znanja. Seveda so tudi dnevi, ko nisem zadovoljna z rezultatom. Vendar sta umetnost in slikanje moja velika strast, ki me napolnjuje tako v dobrih kot slabih dneh. Je nekaj, kar me pomiri in mi omogoča, da se sprostim, ne da bi razmišljala. Preprosto se lahko prepustim in popolnoma potopim v svoja čustva. Verjamem, da je to v našem hektičnem vsakdanu in družbi, še posebej v obdobju odraščanja, izjemno pomembno – zmožnost ponovno najti občutek breztežnosti in se vrniti k otroški svobodi.«

Z umetnino

Umetniška dela Ines Oraže so že bila razstavljena, mlado umetnico in njen ustvarjalni proces pa lahko spoznate/kontaktirate preko Instagrama (@inesoraze) ali po elektronski pošti ([email protected]).