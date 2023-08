Šolska skupnost Ljudske šole Globasnica v dogovoru s starši želi pomagati najmlajšim, torej otrokom od prvega do desetega leta, ki so prejšnji teden doživeli štrašno ujmo in izgubili takorekoč vse. Povezali so se z županjo in z ravnateljem osnovne šole v Črni in izvedeli, da otroci najbolj potrebujejo igrače, šolske potrebščine in oblačila. Pri tej akciji ne gre za opremo šole, temveč za podporo otrokom in staršem, ki so v stiski in sedaj nimajo ne denarja ne časa za kupovanje igrač in šolskih potrebščin. Ravnateljica ljudske šole v Globasnici je vesela, da so starši, sodelavci in ostali občani pripravljeni pomagati in darovati.

Veronika Terbuch: Velikokrat sem bila v Črni, ker je tam živela moja prateta. Stanujem v Libučah in se zaradi poplav tudi sama nisem mogla vrniti z dopusta na Hrvaškem. Doživela sem, kako grozno je, če ne veš, kaj se dogaja doma. Razmišljala sem, kako bi lahko pomagali, pa sem si mislila, da bi bilo lepo, če bi naš otroci lahko kaj darovali vrstnikom.

Darove bodo v Ljudski šoli v Globasnici sprejemali v ponedeljek, 14. avgusta, in v sredo, 16. avgusta, od 17.00 do 19.00.

Veronika Terbuch: Terminov za zbiranje darov bo še nekaj. Trenutno zbiramo predvsem igrače in šolske potrebščine, saj se bo v Sloveniji šola začela že čez dva tedna. Predvidevam, da bo akcija trajala vsaj do začetka 1. septembra. Verjetno pa bo pomoč potrebna tudi jeseni, ko se bo vreme ohladilo in bomo za otroke zbirali toplejša oblačila, čevlje, bunde ipd. Lepo je slišati, da ljudje že zbirajo stvari in kupujejo šolske potrebščine za darove.