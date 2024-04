Več organizacij, med njimi KZ-Verband, KSŠŠD in Zveza koroških partizanov, vabijo 9. maja na Dunaj. Na Centralnem pokopališču bo ob 14.00 pri spomeniku za jugoslovanske partizanke in partizane spominska prireditev pod geslom »Dan osvodboditve – zahvala antifašističnemu uporu«. Tam bo nastopil zbor dunajskega slovenskega študentskega kluba, prisluhnili boste lahko tudi govorom predstavnikov ZKP, KZ-Verbanda in KSŠŠD. Podpredsednica koroških partizanov Mojca Koletnik je organizirala 50-sedežni avtobus, ki se bo iz Koroške peljal na proslavo na Dunaj. Avtobus se bo 9. maja zjutraj iz Pliberka skozi Podjuno (možen pristop na poti) peljal v Celovec, kamor bo na glavno avtobusno postajo pri kolodvoru pripeljal ob 7.30. Vrnitev domov bo opolnoči.

Prijave in informacije: 0463 514300 (ZSO) ali 06508788409 (Mojca Koletnik). Prispevek za vožnjo na Dunaj in nazaj: 15 €