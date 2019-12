Celovec O lepoti so bile napisane cele knjižnice, o estetiki so razglabljali filozofi od grške antike in kitajske starodavnosti naprej, kaj je lepo, se ob vseh teh spisih včasih zdi predvsem zapleteno. Pa čeravno zadostuje lahko preprost pogled. Pogled na preprostosti sveta. Na droben cvet v plevelu, na kamen v grušču, na oblak sredi neba ali na les. Franc Merkač v svoji najnovejši knjigi pogled usmerja prav na les.

V monografiji s trijezičnim naslovom V lesu – Im Holz – In Wood predstavlja svoje v lesu narejene stvaritve, a njim, struženim, oblikovanim, umetniško izdelanim objektom namenja le majhne slike. Glavni fokus, celostranske slike, so namenjene podrobnostim, malenkostim, naravnostim, ki so v lesu. Takim, kakor je marmoriranje zaradi letnic, kakor so drobne razpoke, strukture trhlosti, raskavost, gladkost. Les je poezija in Merkač jo s slikami ubesedi.

Umetnostna zgodovinarka Polona Škodlič je v uvodu knjige, ki je izšla v založbi Fran, zapisala: »Franc Merkač je na svoji razgibani ustvarjalni poti tesno povezan z lesom že kakšni dve desetletji. V tem času ga je skozi oblikovanje spoznal v globino duše in značaja. Z enako veščo roko izdeluje majhne in večje predmete pa tudi zahtevnejše kompozicije. V njegovi obsežni zbirki tako lahko najdemo veliko najrazličnejših, predvsem ročno struženih del – od umetniško dekorativnih izdelkov in unikatnih eksponatov do objektov ter nekaterih figuralnih skulptur. Svoje znanje in razmišljanje je izrazil izvirno in domišljeno, da sta v pričujočih lesenih stvaritvah zazvenela v polnem sozvočju.«