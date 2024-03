Z množičnim financiranjem (crowdfunding) si hoče Koroški deželni zbor financirati del potovanja v Kalifornijo. Slovenščina ima v zboru svoje mesto.

Koroški deželni mladinski zbor sestavlja 55 mladih pevk in pevcev, starih od 16 do 26 let, ki se srečujejo ob štirih koncih tedna med letom kjerkoli na Koroškem, da skupaj pojejo in ustvarjajo glasbo. Letos je zbor že v 19. generaciji. Zborovodji so Bernhard Wolfsgruber, Doris Aichholzer in Florian Pirolt, organizatorka pa Eva Hoffmann.

Vse od ustanovitve pred 19 leti pod taktirko Edija Oražeja zbor sledi svojemu cilju združiti mlade iz obeh narodnostnih skupin, pri čemer se upošteva oba jezika in ju živi tako pri vaji kot pri javnih nastopih. S petjem in glasbo želi širiti slovenski jezik in kulturo po vsej deželi. To je že obrodilo sadove. Številni pevci in pevke, ki prej niso imeli stika ne s slovenskim jezikom ne s slovensko kulturo na Koroškem, najdejo tu stične točke. Nekateri pevci in pevke so se že vpisali na tečaje slovenskega jezika in se redno udeležujejo prireditev, ki jih prirejajo slovenska kulturna društva. Drugi so zaznali ali spoznali svoje slovenske korenine.

Slovenščina ima svoje mesto

Čeprav vodstvo zbora ni slovensko govoreče, se trudi, da slovenščini nameni svoje mesto. Vsako leto se zbor nauči nekaj slovenskih pesmi. Moderacija pri koncertih je v celoti dvojezična, tako kot prisotnost na socialnih omrežjih. Slovenski pevci in pevke pomagajo pri prevajanju, Lucia Haab in Tobias Mistelbauer pa pomagata pri študiranju slovenskih pesmi.

19. generacija šteje deset slovensko govorečih članov (Alina in Emanuel Stern, Lucia Haab, Irina Sadnikar, Alan Kernjak, Tobias in Tereza Mistelbauer, Elija Sticker, Nastasja Habernik, Theresia Krautzer).

Potovanje v ZDA

Letošnji projekt zbora je turneja v Združene države Amerike. Že vnaprej zbor navezuje stike z nekaj ameriškimi zbori ter načrtuje skupne delavnice in koncerte. Cilj potovanja je graditi mostove in nastopiti kot kulturni ambasador dežele Koroške. Seveda pa je potovanje v Ameriko povezano z visokimi stroški. Da bo zbor lahko res uresničil svoje sanje o potovanju v Ameriko, skuša z različnimi projekti dobiti manjšo ali večjo finančno podporo. Več o tem berete na startnext.com/kljchor

Spletna stran množičnega financiranja: startnext.com/kljchor

Spletna stran zbora: kaerntner-landesjugendchor.at