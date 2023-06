Aljaž Pestotnik je novi glavni urednik literarne revije Rastje. Pestotnika je v prevzem te odgovorne funkcije prepričal Miha Vrbinc, ki je bil sedem let glavni urednik revije. Pestotnik je počaščen, da mu je zaupana ta naloga in vabi literarne ustvarjalce in ustvarjalke k sodelovanju pri novem Rastju. Rok za oddajo prispevkov za Rastje 17/2023 je 4. avgust 2023.

Novi glavni urednik Pestotnik se zaveda velikih čevljev, v katere stopa, in odgovornosti, ki jo nosi na svojih ramenih. Pred njim so to vlogo opravljali Anita Hudl, Tomaž Ogris in Miha Vrbinc. Slednji je na lanskem tradicionalnem pisateljskem srečanju pri Kovaču na Obirskem nagovoril Aljaža Pestotnika s prošnjo, da bi prevzel funkcijo glavnega urednika. V pogovoru za Novice je Aljaž Pestotnik povedal, da mu bo Miha Vrbinc še stal ob strani pri nastajanju novega Rastja. Poudaril je tudi, da se že izredno veseli novega izziva in da se zaveda zahtevne naloge. Zanj je literatura izraz duha časa, ki lahko podira tabuje, razkriva zasenčene kotičke družbe in spreminja naš pogled na svet. Prvič se je lotil umetniškega besedila z enajstimi leti, ko je napisal scenarij za igro. Nato pa ga je pot vodila predvsem v smer poezije.

Pomen literarne revije Rastje

Pestotnik poudarja, da ustvarjalci in ustvarjalke literarne revije Rastje, ki bo letos izšla že sedemnajstič, s sodelovanjem pri reviji skupaj lahko postavijo kažipote in markacije, opozorijo na prepade in prepreke ter prispevajo k razvoju in ohranitvi slovenske besede na Koroškem. Pestotnik vljudno vabi vse besedne ustvarjalce in ustvarjalke, ki so povezani s Koroško, da se pridružijo in sodelujejo pri reviji Rastje 17/2023. Vabilo je namenjeno vsem, ki živijo na Koroškem ali se ukvarjajo s to regijo kjerkoli drugje po svetu, in tistim, ki s pisanjem ohranjajo slovensko besedo živo. Rastje si želi prispevkov, ki bodo dokazovali živost, inovativnost in vsestranskost slovenskega jezika. Tema in obseg umetniških besedil sta prosta.

Kako lahko sodelujete

Besedila pošljite v elektronski obliki do 4. avgusta 2023 na naslov [email protected] Tudi po pošti sprejemajo rokopise oz. tipkopise, in sicer na naslovu: Slovenska študijska knjižnica – Revija RASTJE, Mikschallee 4, 9020 Klagenfurt/Celovec. Novi glavni urednik Pestotnik prosi, da literarna dela pošljete že prej, ker se bo sicer delo na koncu precej nakopičilo. K poslanemu izvirnemu besedilu priložite tudi kratek življenjepis in sliko avtorja oz. avtorice. V pogovoru je Pestotnik omenil, da se bo veselil, če bo sodelovalo čim več mladih oseb oz. oseb, ki še niso nikoli objavljale v Rastju. S tem bo prikazana večplastnost slovenskega literarnega ustvarjanja na Koroškem.