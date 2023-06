Pisarna KIS, ki se je do letošnjega leta nahajala v Domu Sodalitas v Tinjah, zdaj domuje na centralni lokaciji v Celovcu. Na novem naslovu Viktringer Ring 26, v pritličju Mohorjeve, sta poletno izobraževalno ponudbo predstavila Marinka Mader-Tschertou in Tadej Čertov.

V četrtek, 1. junija, je Kmečka izobraževalna skupnost (KIS) vabila na dan odprtih vrat v novo pisarno v pritličju Mohorjeve. Nova pisarna je odprta od ponedeljka do četrtka, od 9.30 do 14.30, v njej pa za načrtovanje projektov, poslovanje organizacije in za stike s strankami skrbita Marinka Mader-Tschertou (polno zaposlena) in Tadej Čertov (honorarno zaposlen). Marinka je KIS vodila že med leti 2013–2016, nato je tri leta polnopoklicno gospodarila na svoji kmetiji v Slovenjem Plajberku, preden je leta 2019 zopet postala predsednica KIS. Organizacija se financira s sredstvi iz Slovenije (sredstva z Ministrstva za kmetijstvo in Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu), pa tudi iz Avstrije (Urad zveznega kanclerja).

Medtem ko je lansko leto kmetom preglavice povzročala suša, imajo letos težave z močo, poleg tega jim škodo povzročajo lubadar (na smreki), mikroglive (na jesenu) in volk (pri drobnici). KIS junija in julija organizira tri predavanja in ekskurzijo. Prvo predavanje, za katerega so dali pobudo mladi kmetje, nosi naslov »Kako na kmetiji zaslužim denar?« Na to temo bo v torek, 13. junija, v Kulturnem domu Danica v Šentprimožu (ob 19.00) v nemščini predaval Gernot Oswald. Kot pravi Marinka Mader-Tschertou, je za začetnike v kmetijstvu bistveno »iskati tržne niše in se raje usmeriti v več panog kot pa na ekspanzijo ene same«. V petek, 16. junija, bo ob 14.00 v gostilni pri Malleju v Selah na temo Gozd in podnebne spremembe predaval Marian Tomažej. V ponedeljek, 19. junija, KIS vabi na ekskurzijo v zeliščno vas Irschen, v petek, 7. julija, pa Tadej Čertov ob 16.00 pri Gospodarskem centru v Selah predava o čebelarstvu.