17. junija vabi Delovna skupnost čezmejno srečanje na Dobraču, v kateri so združeni društva iz Koroške, Slovenije, Kanalske doline, Rezije in Naravni park Dobrač, na obisk priljubljene hišne gore.

Začetek bo ob 8.30 s kulturno-zgodovinskim vodstvom na vrh Dobrača. Na temo »Slovenska ledinska in hišna imena na Koroškem in v Sloveniji« bodo spregovorili Martina Piko-Rustia (Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik, Celovec), Vinko Wieser (urednik kulturnega portala FLU-LED) in Klemen Klinar (Razvojna agencija Zgornje Gorenjske). Ob 11.30 bo sv. maša v slovenski cerkvi z dekanom Stankom Olipom, zapeli pa bodo pevci in pevke iz Roža in z Zile. Sledilo bo sproščeno druženje z glasbo in dobrotami iz regij.

Ob 7.30 bo odpeljal brezplačni avtobus, odhod izpred glavnega kolodvora v Beljaku.

Informacije in prijave za avtobus (do 15. junija): +43 4242/ 57 571 28 ali +43 664 /120 27 62