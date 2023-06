Slavistu in zgodovinarju Teodorju Domeju sta častno medaljo predala Wilhelm Wadl (sredina), predsednik Zgodovinskega društva za Koroško in tajnik Thomas Zeloth (desno). Slika: © Geschichtsverein/Friedrich Hössl

Zgodovinar Theodor Domej je iz rok Wilhelma Wadla, predsednika Zgodovinskega društva za Koroško (Geschichtsverein für Kärnten) v sredo ,14. junija prejel častno medaljo društva. Kot je v lavdaciji dejal Wadl, je Domej odlikovanje prejel za zasluge na področju raziskav politične in jezikovne zgodovine koroških Slovencev. Leta 1949 v Celovcu rojeni zgodovinar Theodor Domej, ki je bil do leta 2014 inšpektor za slovenski jezik na srednjih in višjih šolah dežele, je tej temi posvetil svojo znanstveno kariero. V zahvali je Domej dejal, da je ogroženost slovenščine dejstvo: »V številnih krajih slovenščina ni več jezik vsakdana, v tisočih družinah se je ustavil prenos jezika z generacije na generacijo«.