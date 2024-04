Katoliško prosvetno društvo Drava vabi v petek, 12. 4, ob 18.00 na poseben večer spominjanja in pripovedovanja v mrliški vežici občine Suha.

Zamolčano, pozabljeno, odrinjeno. Tako bi lahko s tremi besedami opisali področje pregnanstev koroških Slovencev in Slovenk v času nacizma med 2. svetovno vojno. Katoliško prosvetno društvo Drava se bo v okviru letošnjega večera pripovednikov podalo po sledeh žrtev iz občine Suha na skrajnem vzhodu dvojezične Koroške.

14. in 15. aprila 1942 so oblastniki čez noč nasilno pregnali 37 občank in občanov s svojih domov in jih izselili v nemška taborišča, kjer so bili dolga leta sužnji nemškega rajha. Nekateri se niso več vrnili. Dolgo se na Suhi o tem sploh ni veliko govorilo. Leta 2017 je občina Suha s postavitvijo spomenika, ki ga je umetniško oblikovala znana koroška umetnica Nežika Novak, naredila pomemben korak k ozaveščanju teh dogodkov, saj je bil prvi spomenik, ki ga je postavila občina Suha kot javna ustanova Republike Avstrije.

Katoliško prosvetno društvo Drava vabi v petek, 12. aprila 2024, na poseben večer spominjanja in pripovedovanja v izrednem ambientu mrliške vežice občine Suha. Psihoterapevtka mag. Gitka Opetnik bo kratko uvedla v tematiko, večer pa bo predvsem v znamenju spomina in pripovedovanj. Povabljena je edina še živeča suška žrtev, pa tudi potomci druge in tretje generacije, vsi občani ter tisti, ki so zainteresirani za zgodovinske teme. Prireditev bo v obeh deželnih jezikih s simultanimi prevodi. Za glasbeni okvir bosta poskrbela Pevsko-instrumentalna skupina Žvabek in Oktet Suha.

Spominska plošča za pregnance s Suhe je bila leta 2017 odkrita v tamkajšnji mrliški vežici, oblikovala jo je umetnica Nežika Novak. Pobudo je dalo Katoliško prosvetno društvo Drava s tedanjim predsednikom Lenartom Katzem.