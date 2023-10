Pod geslom »Govedina/Essigfleisch« so kmetje Interesne skupnosti selskih kmetov (ISSK) vabili v petek 20. oktobra na večer, kjer so postregli z mesno solato, ki ji po domače rečemo »esihflajš«. Kljub slabemu vremenu in občasnem izpadu toka se je vabilu odzvalo mnogo oseb od blizu in daleč. Med drugim so v gospodarski center Sele po treningu prišli tudi nogometaši DSG Sele. Vse se je začelo pred 20 leti kot zabava ob klobasah, tako imenovana »Würstelparty«. Razlog je bil družaben, saj so tedaj dokončno postavili gospodarski center v Selah. Ta prireditev je omogočila, da posedijo skupaj ob dobri hrani in se poveselijo, da je projekt gospodarskega centra uspel. Že kmalu pa so ugotovili, da ima prireditev velik odmev in da bi se z dobičkom iz teh prireditev lahko krilo dele obratovalnih stroškov objekta, kar omogoča ugodno uporabo za kmete. Danes se večer odvija v znamenju govejega mesa, kmečkih dobrot in dobre kapljice. Goveje meso za mesno solato so prispevali domači kmetje, ki koristijo skupno klavnico v gospodarskem centru.