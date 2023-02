Pretekli petek, 10. februarja, sta društvi SPD Zarja in SPD Valentin Polanšek vabili na praznovanje slovenskega kulturnega praznika v obnovljeno farno dvorano v Železni Kapli. Willi Ošina, predsednik SPD Zarja, je gostom večera povedal, da bodo prenovljene prostore v prihodnje imenovali Hiša kulture, farna dvorana.

Kar 115 let so kulturniki SPD Zarja morali čakati na prostore, kjer bodo lahko nemoteno delovali vsaj naslednjih 40 let. Zavedajo se, da lastni prostori olajšajo kulturno delovanje, zato so hvaležni občini in vsem podpornikom, predvsem pa župniku Poldeju Zundru, ki je zasnoval letošnjo kulturno prireditev.

Franci Sadolšek je ob besedah Ivana Cankarja napovedal program. V prvem delu so ga s petjem in recitali oblikovali pevski kvartet (Judith Paulitsch, Silvia Orasche ter Roman in Engelbert Kutschnig) in člani igralske skupine SPD Zarja (Jani Kazianka, Ana Valentina Kežar, Fabian Benetik, Erhard Oschina, Mari Smrtnik-Doujak, Karolina Rozman). Potem je obiskovalce Hanna Novak s harmonijo glasbe in telesa popeljala v čarobni svet plesnega izraza.

Moderni ples Hanne Novak

V drugem delu programa sta nastopili tamburaška skupina Tamika pod vodstvom Tatjane Pirker in vokalna skupina Klika, ki jo vodi Roman Kutschnig. V svojem govoru je Noa Sabotnik povedal, kaj je zanj kultura. »Kultura je življenje, strnjeno v besedilo, v pesem, v gib, v skulpturo.« Kultura ima veliko faset, je jezik, izražanje misli in čustev ter srečavanje ljudi. Kje pa kulturo zaznavajo mladi? Noa Sabotnik je pojasnil: »To doživljamo mladi tam, kjer se kulturo daje naprej z brezpogojno ljubeznijo, odkritosrčno in iskreno. Kulturo zaznavamo tam, kjer smo z našimi idejami in pogledi dobrodošli in nas vpletete in vabite k sodelovanju brez okvirov, obljub ali karanja. Mislim, da je ljubezen najvažnejši del kulture.« Proti koncu svojega govora pa je povedal: »Sem, kdor sem, ker sem objet v tej ljubezni slovenskega jezika.«

Z recitali se je predstavila igralska skupina SPD Zarja.

Prireditev je z zahvalnimi besedami zaključil Avgust Brumnik, predsednik SPD Valentin Polanšek.

Vse slike: https://www.novice.at/kultura/slovenski-kulturni-praznik-v-zelezni-kapli-spd-zarja-ima-hiso-kulture/