Jasli AVS Campus AdFontes v Dobrli vasi so se odprla pred tremi leti tik pred prvim zaprtjem v pandemiji. Vodi jih mamica petih otrok Nadja Wrienz, pred kratkim so imeli v jaslih dan odprtih vrat, ki se ga je udeležil tudi deželni glavar Peter Kaiser.

Nadja Wrienz, rojena leta 1983, že skoraj 14 let dela v elementarnem izobraževanju, najprej kot dnevna mamica, nato kot vzgojiteljica v jaslih Campus AdFontes v domači Dobrli vasi, s katerimi upravlja AVS (Arbeitsvereinigung der Sozialhilfe Kärntens). Ljudsko šolo je mamica petih otrok obiskovala v domači vasi, štiri leta je obiskovala Slovensko gimnazijo, nato pa nekdanjo HBLA, danes WI’MO, na kateri je leta 2003 tudi maturirala. Nato je Nadja v Gradcu začela študij ekonomije, ki ga je prekinila zaradi rojstva prve hčerke, poroke in prihoda drugega otroka. Med nosečnostmi je končala izobrazbo za dnevno mamico oz. vzgojiteljico majhnih otrok v Tinjah. Po rojstvu tretjega otroka je začela delati kot dnevna mamica, njen delodajalec je bil isti, kot je še danes (AVS).

Nič ni pretežko, če se le potrudimo.

Sprostitev išče na dolgih vožnjah s kolesom

V prostem času Nadja Wrienz rada bere, kolesari in hodi v gore. S kolesom se rada odpravi na dolge ture, z možem sta lani s kolesom obiskala Kranjsko Goro in Ljubljano, najdlje pa je prikolesarila do Assisija v italijanski provinci Perugia. Kar se gora tiče, se najraje s prijateljicami in z otroki poda v okoliške domače gore, bere pa za sprostitev, najraje romane. Doma ima Nadja Wrienz pet otrok, v vsaki skupini na delovnem mestu pa je 15 malčkov. Kako pa je to, ko te otroci obkrožajo tako na delovnem mestu kot tudi doma? »Sploh zdaj, ko sem v jaslih, laže ločujem med delom in prostim časom, kot pa sem to počela v vlogi dnevne mamice. Ljubim svoje otroke in svoje delo, doma imamo z otroki povsem druge teme kot pa v jaslih.« Dodaja še, da je občutek odgovornosti do tujih otrok večji, saj lastne otroke bolje pozna, poleg tega pa so že starejši. Njeni varovanci v jaslih so namreč stari med enim letom in tremi leti.

Dan odprtih vrat jasli AVS Campus AdFontes: deželni glavar Peter Kaiser, vodja jasli Nadja Wrienz in njena šefinja Doris Schober-Lesjak (AVS Kärnten).

Dan odprtih vrat namesto slavnostne otvoritve

Jasli AVS Campus AdFontes v Dobrli vasi so se odprla pred tremi leti tik pred prvim zaprtjem v pandemiji. Začeli so z eno skupino, ki se ji je že v prvem letu pridružila tudi druga, danes pa imajo štiri skupine, skupno v njih oskrbujejo 60 malčkov iz občin Dobrla vas, Žitara vas in Globasnica. Delodajalec AVS je po besedah Nadje imel že od vsega začetka posluh za dvojezičnost v elementarni vzgoji. »Tedaj je bil moj šef še gospod Klaus Abraham, ki je vedel, da sem dvojezična dnevna mamica in da bodo take tudi jasli. Zdaj imam novo šefico, gospo Doris Schober-Lesjak, ki je pri AVS pristojna za elementarno pedagogiko in je tudi odprta do dvojezičnosti, saj je njen mož koroški Slovenec.« Jasli v Dobrli vasi delujejo po principu »ena oseba, en jezik«, v njih sta zaposleni dve spremljevalki, ki z malčki govorita izključno slovensko, tretja pa izključno nemško. Moškega vzgojitelja v jaslih še niso imeli, »na žalost se ni še nobeden javil pri meni«, pravi Nadja Wrienz. Ob začetku delovanja jasli pred tremi leti so v njih delale štiri osebe, danes pa 14 oseb.

Utrinek iz igralnice v jaslih

V četrtek, 9. februarja, so imeli v jaslih v Dobrli vasi dan odprtih vrat, ki se ga je v vlogi referenta za izobraževanje udeležil tudi deželni glavar Peter Kaiser. Nadja Wrienz: »Pred tremi leti, ko smo začeli, zaradi pandemije nismo mogli imeti otvoritve, po treh letih pa je bilo prepozno. Tako smo se odločili za dan odprtih vrat, da pridemo v javnost in postanemo vidnejši, saj marsikdo v občini ne ve, da obstajamo.«