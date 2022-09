V Pliberku so zelo zadovoljni z letošnjim jormakom, ki je potekal od 2. do 5. septembra. Dobro vreme in dvoletna pavza sta poskrbela za polne šotore in čakalne vrste v zabaviščnem parku.

Pliberk Več kot 138.000 obiskovalcev, torej celo več kot pred pandemijo je pritegnil letošnji jormak, pravi pliberški župan in odgovorni referent za jormak Stefan Visotschnig. Dodaja, da je bilanca letošnjega sejma zelo pozitivna, kar so mu potrdili tudi mnogi upravitelji šotorov.

Helmut Kutej in mestni župnik Ivan Olip

Vreme nam je bilo letos zelo naklonjeno, pravi »sejemski mojster« Arthur Ottowitz. V nedeljo nekaj kapljic, pa dež v ponedeljek zvečer, a to ni zmanjšalo obiska. Poudarja, da je zelo vesel, da je jormak bil spet možen in da je slej ko prej kraj, ki povezuje kulture in narode. Več kot 100 ljudi od nastavljencev občine do gasilcev, Rdečega križa in zaposlenih pri odstranjevanju odpadkov je v ozadju skrbelo za brezhiben potek jormaka.

Matej Blajs ter družini Hudl in Müller-Kordesch

Letošnji jormak je bil odličen, pravi mesar Wolfgang Stefitz, največji birt na jormaku. Ugotavlja, da je spodnjekoroška duša že težko pričakovala letošnji jormak. Zaradi navala ljudi za njegovih 100 sodelavcev v šotorih in pri logistiki na jormaku ni bilo pavz. Prihodnje leto noče postati večji, vsekakor pa še bolj efektiven, poudarja.

Tudi Matej Trampusch, predsednik Slovenskega prosvetnega društva Edinost v Pliberku, ki upravlja Svavejo uto, je zelo zadovoljen z obiskom. Pravi, da ga zelo veseli, da ljudje iz leta v leto znova prihajajo tako množično v šotor društvenikov, se tam srečavajo in tako navsezadnje tudi podpirajo delovanje društva.

Anka Jernej in Albert Müller sta uživala v Svaveji uti

Zasedenost parkirišč in čakalne vrste

Zasedenost parkirišč na travniku je ponavadi dober kazatelj obiska na jormaku. Letos so bila parkirišča že v petek dobro zasedena, v zabaviščnem parku so se pojavile čakalne vrste, večina šotorov pa je nudila že prvi dan, v petek, glasbene poslastice: v Svaveji uti je zabaval Tomaž Boškin Trio, v šotoru Wolfganga Stefitza je zaigral Ansambel Rosa, v Stöcklovi uti je nastopal Stefan Thaler Jazztet, v Breznikovem šotoru pa skupina Bluesbreakers, zanimiv je ostal spored šotorov tudi druge dni, manj tradicionalni pa so bili na večerno publiko osredotočeni šotori, kjer so povečini izvajali elektronsko glasbo.

Marko Trampusch je predal Jožku Hudlu predpasnik »Kulturni delavec«

Posebno priznanje Jožku Hudlu

Medtem ko se je sejmišče v soboto zjutraj še počasi polnilo, je bila Svaveja uta že do zadnjega prostora zasedena, saj je tam potekalo 28. mednarodno srečanje upokojencev. Jožko Hudl, predsednik Slovenskega društva upokojencev Pliberk pravi, da so se mu mnoge skupine upokojencev pisno zahvalile in že najavile obisk v naslednjem letu. Referent za kulturo mesta Pliberk Marko Trampusch je Hudlu v sklopu srečanja upokojencev predal tudi poseben predpasnik z napisom »Kulturni delavec,« ki ga referat podeljuje posebno požrtvovalnim kulturnim delavcem v občini. Lepo je, da tudi drugi vidijo delo, ki sem ga ves čas delal, nekaj sem pa res ustvaril, je povedal zavzeti kulturnik.

Tudi odbojkarice SK Zadruga Aich/Dob so se predstavile na povorki.

Povorka in druge jormaške šege

Nadaljnji višek je jormak doživel s sobotno slavnostno povorko skozi mesto. Predstavitev posameznih sodelujočih skupin je potekala dvojezično, predstavljala sta jih Helmut Kutej v nemščini, Claudia Daniel pa v slovenščini. Sledila je predaja zakupnine, namestitev tržnega znamenja in razglasitev jormaka, ki jo je prebral župan Visotschnig.

Skupina Die Buben, na sliki člani skupine Klaus Fantoni, Norbert Haimburger, Matthias Dworschek in Arthur Ottowitz so bili odlikovani, ker igrajo že 40 let na jormaku.

Manj politične avantgarde

Manj politično kot prejšnja leta je bilo slavnostno odprtje sejma v šotoru Wolfganga Stefitza. Nagovori so bili povečini krajši kot prejšnja leta in manj je bilo strankarskopolitične retorike. Kot zastopnik samostojnega političnega gibanja je spregovoril Franc Jožef Smrtnik. Z bratom Vladimirjem je sedel pri mizi z deželnozborskimi poslanci Teama Kärnten: z Gerhardom Köferjem, Hartmutom Praschem in Gerhardom Klockerjem. Drugače pa politična avantgarda ni bila tako močno zastopana, kot bi lahko pričakovali zaradi bližajočih se deželnozborskih volitev.

Pliberški jormak je odprl deželni glavar Peter Kaiser, tradicionalno pa je v šotoru zaigrala libuška godba pod taktirko Gregorja Kovačiča.

Gregor Nachbar (8) je povabil deželnega glavarja Petra Kaiserja na vožnjo v zabaviščnem parku.

Nato je sledilo še odprtje v šotoru Alpe-Jadran. Referent za alpe-jadransko povezovanje Marko Trampusch je lahko pozdravil zastopnike pobratenih občin in občin, s katerimi imajo Pliberčani dobre stike: mdr. so spregovorili zastopniki Slovenj Gradca, Lovrana, Goriških Brd in Codroipa. Z zastopniki Lovrana pa je prišel tudi ambasador Hrvaške na Dunaju Daniel Glunčić. Trampusch je zelo vesel nad obiskom, v bodoče pa si želi več domačih neposrednih ponudnikov kmetijskih pridelkov. Spregovoril je tudi Štefan Domej s SJK.

Uživanje na jormaku

Minuli ponedeljek se je zaključil pliberški jormak, nekateri pa že štejejo dneve, ko bo v Pliberku spet zavladal peti letni čas.

Več slik tukaj:

Petek

Sobota

Nedelja

Ponedeljek