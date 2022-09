V 2. polovici avgusta so bili loški tamburaši na seminarju v Dramalju pri Crikvenici. Dopoldanske in večerne vaje je poleg voditeljice tamburašev Erike Wrolich vodil tudi tamburaški pedagog Vlado Pergjun. Naučili so se novih skladb za 45. obletnico tamburašev, ki jo bodo praznovali v torek, 25. 10. 2022, ob 19.30 uri v Kulturnem domu v Ločah. Težišče seminarja pa je bilo tudi namenjeno poglabljanju v tehnike igranja tamburice. Ob zelo lepem vremenu pa je ostalo tudi še dovolj časa za kopanje in oddih.

Theresia Gallob