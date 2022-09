Tudi v nedeljo, 5. septembra, je vladalo veselje na Pliberškem jormaku in v Svaveji uti. Po oddaji voščil Slovenskega sporeda ORF so v Svaveji uti načepili sod piva. Oddajo voščil so v živo sooblikovali Tomaž Boškin Trio, Godba na pihala Šmihel in MoPZ Foltej Hartman, slednji letos praznuje svojo 90-letnico obstoja.