Tudi v ponedeljek, 5. septembra, je ogromno ljudi obiskalo Pliberški jormak. Kramarski trg je bil dobro obiskan, razstavljalci in podjetniki so bili zadovoljni. V Svaveji uti so še zadnjič zaplesali ob zvokih Ansambla Rosa, uta je bila deloma nabito polna, plesišče pa zasedeno. Članice in člani libuške godbe na pihala so popoldne tradicionalno »pometali« po jormaku, kar pomeni, da se letošnji jormak končuje.