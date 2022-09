Posojilnica Bank šteje med najstarejše banke v Avstriji. Že od vsega začetka išče banka nove poti in združuje živeto dvojezičnost s finančnimi storitvami.

Da bi za slovensko narodno skupnost uresničili zadružniško idejo, so 5. septembra 1872 v Šentjakobu v Rožu ustanovili prvi slovenski kreditni inštitut. To prvo Posojilnico Bank je od leta 1883 strokovno podpiralo Združenje slovenskih kreditnih bank iz Celja. Posojilnica je rasla in na Koroškem odprla več poslovalnic, ki so denar posojale predvsem kmetom. Že leta 1921 so ustanovili Zvezo Bank kot centralno ustanovo bank koroške Posojilnice, ki je do leta 1938 odprla kar 34 poslovalnic. Nacizem je zatrl slovensko zadružništvo in banke, ki so se začele obnavljati šele po letu 1949.

80 zaposlenih

Prva Posojilnica v Šentjakobu v Rožu

Trenutno je Posojilnica Bank v fazi sanacije, ki bo trajala še dve leti. Rešili so se starih bremen, vzpostavili novo pogovorno kulturo in posodobili vodstveni stil. Banka ima 80 sodelavk in sodelavcev. Z njimi namerava močno nastopiti na južnokoroškem trgu ter ohraniti večjezičnost kot svojo osrednjo in edinstveno značilnost. »Danes je Posojilnica Bank močno zasidrana v koroškem finančnem svetu,« pravi poslovodja Martin Ressmann. »Z močnim partnerjem Raiffeisen lahko z našim geslom ‘prav zdaj’ najbolje koristimo sinergije in ponujamo široko paleto produktov,« dopolnjuje poslovodja mag. Michael Sova. »Jasen nalog Posojilnice Bank je krepiti ljudsko kulturo in pri tem dati na voljo celostno svetovanje in obširno storitveno ponudbo,« pravita oba poslovodja.

Za visoki jubilej obstoja banke so v poslovalnicah pri­pravili prigrizke za stranke in sodelavce. 15. septembra bodo v Ričarji vasi 4 (Riegersdorf) na kmetiji pri Gamsu ob 18.30 za stranke organizirali strokovno predavanje o inflaciji pod naslovom »Koliko je vreden moj denar?«. Jeseni pa načrtujejo slovesno otvoritev prenovljene poslovalnice v Pliberku, ki je za stranke odprla vrata že 1. septembra.