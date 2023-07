V petek, 30. junija, je na Stolničnem trgu v Celovcu že tretjič bila prireditev »Svobodni! Befreit! Ein Fest dem WIDERSTAND/Praznujmo UPOR«. Cilj je ustvariti pozitiven pogled na antifašistični upor proti nacionalsocialističnemu režimu. Po besedah organizatorjev gre za praznik v čast tistim, ki so svoja življenja tvegali za demokracijo in pravičnost.

Nadja Danglmaier in Eva Hartmann

Če se sprehajamo po Celovcu in pridemo na Stolnični trg (Domplatz), se tam običajno ne dogaja veliko. Precej poln in pisan pa je bil ta trg 30. junija popoldne, ko so se ob prireditvi »Svobodni! Befreit!« zbrali zastopniki in zastopnice 20 progresivnih in antifašističnih iniciativ z vse Koroške. Med njimi sta bila Klub slovenskih študentk in študentov na Koroškem in Društvo Peršman. Zakaj je to praznovanje upora prav na tem mestu v Celovcu? Na trgu ob Kobaridski ulici (Karfreitstraße) so leta 1990 postavili spomenik, ki enostransko spominja na »otroke, žene in može, ki so jih med drugo svetovno vojno in po njej pobili partizani.« Zgodovinarka Brigitte Entner se kot sotrudnica pobude Initiative Domplatz zavzema za bolj celovit pogled na zgodovino Koroške: »Stolnični trg ima dolgo zgodovino, tukaj se je dogajalo veliko zla in trpljenja, spomina na te dogodke pa ni. Na tem kraju so bile med drugim izvršene smrtne kazni, internirani so bili tudi Slovenci.« Po mnenju zgodovinarke je spomenik za žrtve partizanov problematičen, ni pa ga mogoče razveljaviti z enostvanimi besedami, ker je zapis na kamnu vsaj deloma resničen. Problematična pa je perfidna formulacija, ki spominja tudi na odvedene in pobite otroke. »Teh otrok sploh ni bilo, in da so na spomeniku navedeni na prvem mestu, naj samo vsiljuje misel, kako nizkotni da so bili partizani.« Entnerjeva razlaga, da so med odvedenimi osebami bili tudi starši s svojimi otroki, samo da so bili ti otroci stari že 30 let, torej biološko so bili otroci, po starosti pa ne več.« Zainteresirana publika je lahko na prazniku prisostvovala številnim programskim točkam, skozi večer sta v obeh deželnih jezikih vodili Eva Hartmann in Nadja Danglmaier, obe sodelujeta v pobudi Initiative Domplatz. Spregovoril je tudi avtor in literarni znanstvenik Dominik Srienc: »Spominski kamen na Stolničnem trgu nam pokaže, da ta zvezna dežela do danes ni našla jezika za tisto, kar se je v preteklosti dogajalo, kakor se pač je.«

Hanna Novak in Brina Kušej sta zastopali KSŠŠK.

Prav to – spremeniti ta jezik –želi Iniciativa KOROŠKA/KÄRNTEN gemeinsam erinnern/skupno ohranimo spomin. Leta 2022 je izšla knjiga Koroška/Kärnten. Wege zu einer befreienden Erinnerungskultur, izdajateljice publikacije so Nadja Danglmaier, Brigitte Entner, Ute Holfelder in Elisabeth Klatzer. V knjigi je podrobneje prikazana zgodovina Stolničnega trga in cilji Initiative Domplatz s poudarkom na širši zgodovinski diskurz. »V prvi vrsti se zavzemamo za to, da se bo na Koroškem na upor proti nacionalsocializmu, upor koroških Slovencev in njihovih nemškogovorečih podpornikov končno gledalo pozitivno in da se to ne bo enačilo z zločini,« razlaga Brigitte Entner.

Majda Krivograd je oblikovala trg v rožnati barvi v spomin na homoseksualce, ki so jih umorili nacisti.

Letos februarja so v galeriji Kunstraum Lakeside predstavili predloge za preobrazbo celovškega Stolničnega trga, predlogi v obliki plakatov so rezultat natečaja pobude Domplatz. Teh deset umetniških projektov, ki predlagajo kritičen pristop do obstoječega spominskega kamna, je bilo na ogled tudi 30. junija na Stolničnem trgu. Z nalepkami je bilo možno glasovati za enega od predlogov, precej ljudi je glasovalo za osnutek umetniškega dua zweintopf. Ta predlaga, da se naj izreže napis »VON PARTISANEN«. Osnutek se zdi zanimiv tudi Entnerjevi, je pa tudi favorit predsednika Zveze slovenskih pregnancev Gregeja Krištofa, ki smo ga srečali na prazniku.

Kako naprej? »Cilj iniciative je realizacija enega od predlogov, ki ga bomo nato predstavili javnosti. Dejstvo je, da bo prišlo do preoblikovanja Stolničnega trga, bo pa še nekaj časa trajalo. Ko se bo to zgodilo, pa želimo biti kot iniciativa že tako prezentni, da nas ne bodo mogli ignorirati,« pravi Brigitte Entner. Na praznik upora na Stolnični trg v Celovcu bodo vsekakor vabili tudi naslednje leto.

