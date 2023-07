44. Pohod na Komelj: Pohod z žalostno vestjo

V nedeljo, 16. julija, sta Zveza koroških partizanov in SPD Edinost v Pliberku vabila na pohod v spomin na padle borce Domnove čete in žrtve nacističnega nasilja. Približno 600 ljudi se je udeležilo letošnjega pohoda, zjutraj so se zbrali pred Kulturnim domom v Pliberku. Nato so se na pokopališču v Nonči vasi spomnili Lipeja Kolenika-Stanka, Jurija Bojanoviča in Branka Koletnika, sledila je približno 8 km dolga pot do partizanskega spomenika pri Cimprcu na Komlju. Tam je pater Andrej Lampret daroval sveto mašo, sledila je spominska prireditev. Predsednik Zveze koroških partizanov Milan Wutte se je v svojem govoru odzval na poročanje časnika Kleine Zeitung o smrti Fride Paulič kot partizanke na Svinški planini. Wutte je dejal, da bo ZKP preverila možnost tožbe spletne strani, ki »objavlja iste trditve, ki so bile že zavrnjenje«. Simon Urban je v svojem govoru spomnil na dejstvo, da so tudi aktivnosti KSŠŠD privedle do konca srečanja Hrvatov na Libuškem polju, za kar se je mladim v svojem govoru zahvalil pliberški mestni svetnik Marko Trampusch (EL). Prav na dan pohoda je v 95. letu umrla partizanka in avtorica Valerija Skrinjar-Tvrz, ki je bila povezana s Koroško, leta 2021 je imela slavnostni govor na Komlju.