Ob vstopu skozi klubska vrata nas najprej pozdravi predsoba, opremljena s parom barskih miz ter sedeži. Steklene stene so polepljene s plakati, ki spominjajo na pretekle projekte.

V četrtek, 31. 3., je Klub slovenskih študentk* in študentov* na Koroškem vabil na glasbeno-literarni večer z naslovom »S časom se celo čas obrne«, oblikovali pa sta ga Lena Kolter in Ana Laura Domínguez. Z ustvarjanjem lastnih besedil se je Lena Kolter pričela ukvarjati v gimnaziji. Vsestransko aktivna umetnica je v zadnjih letih večinoma brala dela drugih avtoric in avtorjev. V sebi pa je v tem času čutila veliko željo zapisati tudi lastna čustva in razmišljanja. Krutemu vsakdanu se približuje s humorjem preko besednih iger in ga s tem naredi bolj otipljivega. Lastne želje za prihodnost pa jasno ubesedi. S študijsko kolegico Ano Lauro Domínguez, rojena v Orizabi v Mehiki, je predstavila program, ki je nastal v tesnem sodelovanju.

Izvirnim besedilom je glasbenica, ki sodeluje v raznoraznih gledaliških in performans projektih, pridružila avtorske skladbe, ki jih je čustveno zaigrala na e-čelu. Prijeten klubski večer v prostorih SMO kluba v celovški Spengergasse 7 se je končal s sproščenimi pogovori.