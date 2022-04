Res je, tiskani mediji danes le težko dosežejo vse starostne skupine, predvsem mladina medijske vsebine uporablja na socialnih omrežjih in na spletu. Tudi pri Novicah se zavedamo novih poti uporabe medijskih vsebin in ob tiskanem mediju zmeraj več časa in truda vlagamo v posredovanje naših vsebin preko spleta in socialnih omrežij. Ker hočemo izboljšati kakovost objav na socialnih omrežjih, smo skupaj s podjetjem ilab crossmedia pripravili anketo s 16 vprašanji, ki jo lahko izpolnite v približno petih minutah. Anketa je anonimna, kdor bi rad sodeloval pri žrebanju Ipada, pa lahko na koncu ankete vpiše svoj e-mail.

Povezava: link.ilab.at/novice2022