Mladinska igralska skupina Čopiji se je po koronskem premoru spet zavrtela in zaigrala na odru, tokrat v telovadnici ljudske šole Kotmara vas. Igra Zaklad na Vesavi je svojo premiero doživela že 1. marca 2020, teden pred velikim izbruhom pandemije. Sedaj so za dve leti starejši igralci ponovno začeli iskati zaklad! V skrinjici v gozdni votlini so našli poleg vreče zlatnikov tudi knjigo modrosti, ki jim je razodela, da sta znanje jezikov in naša narava pravi zaklad!

Tega dne je igralska skupina SPD Gorjanci zaigrala kar dvakrat. Najprej za 70 učenk in učencev ljudske šole Kotmara vas, nato pa še za 50 otrok iz dvojezičnega vrtca iz Mladinskega doma v Celovcu. Igra sedmih mladih igralk in igralcev je zapustila prijetne vtise pri publiki. Režiserju Pavlu Zablatniku in voditeljici skupine Moniki Wieser-Zeichen se obetajo za naslednjo sezono spet nove naloge, saj je igralsko skupino po dolgem aplavzu, ki so ga bili deležni, zajelo spet novo navdušenje za igranje na odru. Očarala pa je tudi tričlanska glasbena skupina, ki je pod vodstvom Inga Murija v živo očarala navzoče s svojimi prijetnimi akordi.