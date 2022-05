Sonusiade so niz koncertov, z drugimi besedami niz dopoldanskih prireditev ali matinej. Nastale so v glasbeni delavnici za komorno glasbo Sonus, kjer je glasbeni pedagog Janez Gregorič in ki jo letos izvajajo sedemnajstič. Prvi koncert v sklopu te delavnice so imeli leta 2011 v muzeju Liaunig na Suhi. To je bil začetek sodelovanja z muzejem in iz tega se je leta 2016 porodila zamisel o sonusiadah.

»Posestnik Liaunig je stopil do mene, če bi naredili kaj skupaj, in tako so bile leta 2017 prve sonusiade,« je povedal umetniški vodja sonusiad Janez Gregorič. V sklopu sonusiad so vsako leto štirje koncerti v sezoni aktualne muzejske razstave, ki se začne 1. maja in je na ogled do 31. oktobra. Gregorič nam je zaupal, da se je za najboljši termin izkazala nedeljska matineja in tako so tudi letos začeli minulo nedeljo, 15. maja. »Otvoritveni koncert je bil jubilejni koncert 5. obletnice sonusiad. Zelo smo zadovoljni, saj je prišlo okoli 250 ljudi, pred korono smo imeli sicer okoli 300 ljudi, ampak to število je za današnje čase zelo dobro in je lepo zapolnilo ta posebni trikotni prostor,« je povedal Gregorič. Čar sonusiade je preplet likovne umetnosti, glasbe in sodobne arhitekture. »Tisti, ki so bili prvič v muzeju, so bili navdušeni. Program je bil zelo pester, nastopal je kvartet z Dunaja, violina, harmonika, violončelo in kontrabas, Bernarda Fink je pela pesmi Astorja Piazzolle, ki jih je naštudirala posebej za ta koncert – to je bila moja želja, saj tega še ni javno izvedla. Glasbeni program smo prikrojili na umetniška dela Rolanda Goeschla,« je dodal. Ta so razstavljena v muzeju ob 90. obletnici rojstva umetnika Goeschla. Program je bil sprejet z navdušenjem in na koncu s stoječimi ovacijami.

Posebnost sonusiad 2022 je sodelovanje Kulturnega poletja Šentpavel, ki bo na sonusiadah gostovalo z enim koncertom, 19. junija – Kuso. »Tako se bomo povezali južno in severno od Drave,« je zaključil Gregorič, ki je odgovoren za celotni program, za realizacijo, financiranje in prostor pa je dejaven muzej Liaunig. Tretji koncert bo 21. avgusta, nato pa bo zaključni koncert 9. oktobra 2022.