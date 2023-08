V znamenju ritmov in melodij špansko in portugalsko govorečih delov sveta je med 7. in 11. avgustom potekala poletna glasbena delavnica Musica Latinoamericana v organizaciji Krščanske kulturne zveze (KKZ) in Katoliškega doma prosvete Sodalitas v Tinjah.

Tinje Zaključni koncert je sklepno dejanje že 16. poletne glasbene delavnice, na kateri sta letos poleg Ane Bezjak kot mentorici sodelovali Vesna Petković in Karin Zemljič (obe vokalna tehnika), pa tudi pianist Anže Vrabec (korepeticija, aranžmaji, teorija) in v Sloveniji živeči Kubanec Lazaro Amed Hierrezuelo, violinist in tolkalist, ki je bil na delavnici pristojen za latinskoameriške ritme in tolkala. Na sporedu odlično izvedenega zaključnega koncerta delavnice Musica Latinoamericana je bilo 17 tehnično zahtevnih skladb, več kot polovico je zbor izvedel s solistkami in solisti, med temi recimo klasike Besame mucho, Gracias a la vida, Oblivion ali Historia de un Amor. Mentorice in publiko je na noge na koncu dvignila izvrstna in vročekrvna priredba komada La vida es un carnaval kubanske dive Celie Cruz. Poletne glasbene delavnice se je letos udeležilo 19 pevk in pevcev, mnogi med njimi pridejo vsako leto, kot recimo že štiri leta Mara Muhič s Ptuja, magistrica slovanskih jezikov, ki trenutno v Trstu študira jazz petje.

Mara Muhič 28 let, Ptuj

»Za delavnico v Tinjah sem pred štirimi leti zvedela od Ane Bezjak, s katero sva prijateljici na Facebooku. Že četrto leto je teden, preživet v Tinjah, zame najlepši teden poletja. Tudi meni, ki študiram jazz petje, lahko ta delavnica ogromno nudi. Pri študiju se namreč skoraj nič ne ukvarjamo z večglasnim petjem, tako da je to odličen trening za uho. Program delavnice je izziv tudi za nekoga, ki študira glasbo, saj v kratkem času predelamo ogromno literature. Delavnica ponuja možnosti širjenja repertoarja, tudi tehničnega, pa tudi sproščeno vzdušje brez tekmovalnosti. Ta delavnica mi vedno da motivacijo za naslednje študijsko leto. Sicer je priporočljivo, da zna vsak udeleženec brati note, a imamo vsako leto med seboj tudi koga, ki jih ne zna in se vsega uči po posluhu, kar je zame posebej fascinantno, saj se jaz še med koncertom zanašam na note. Zame, ki sem kot solistka na zaključnem koncertu izvedla pesem Gracias a la vida, je bil še posebej koristen nasvet mentorice Vesne Petković, naj možgani oziroma razmišljanje ne stojijo na poti čustvom. Sama namreč zelo analitično pristopam h glasbi, s težnjo po perfekciji, znotraj takega pristopa se hitro pozabi na srce in čustva, ki jih glasba transportira.«