51. Mednarodna ustvarjalna kolonija mladih je letos potekala od 20. do 25. avgusta v Šentjanžu. 23 udeležencev med 9. in 14. letom iz štirih držav je sodelovalo v različnih ustvarjalnih delavnicah in krepilo prijateljstva v slovenskem jeziku.

Mednarodna ustvarjalna kolonija mladih je edina tovrstna in najstarejša oblika druženja mladih rojakov to- in onstran meje. Projekt potuje vsako leto od države do države in omogoča izmenjavo ustvarjalnih idej. Gostiteljska država načrtuje in organizira program, ki je vsako leto drugačen. Izbrane panoge so mešane in tako je vsak dan namenjen drugemu področju. Letos je bilo enajst mladincev iz Avstrije, dva iz Madžarske, pet iz Slovenije in pet iz Italije.

Vsakdan in program

Po nočitvi in skupnem zajtrku v CENTRIS-u so v prostorih kulturnega doma k & k imeli razna predavanja in delavnice z mentorji. Zaključili so jih po kosilu, popoldnevi in večeri pa so bili namenjeni izletom in družabnim dejavnostim. Prva dva dneva so imeli udeleženci možnost spoznati fotografiranje s kamero ali s pametnim telefonom in grafično oblikovanje z mentorjema Tomom Weissom in Štefanom Reichmannom. Sreda je bila namenjena likovni umetnosti pod vodstvom Uršule Škornšek, v četrtek pa je Mira Urbajs skupaj z asistentko predstavila modni dizajn. Zadnji dan kolonije so z novo pridobljenim znanjem o razstavnih tehnikah, ki ga je posredoval Vili Ošina, pripravili zaključno predstavo s produkti iz ustvarjalnega tedna.

Lokacija in cilj

»Zdelo se nam je zelo pomembno poudariti, da smo v naravi, kjer lahko iščemo vse mogoče motive. Poleg tega se mi zdi dobro, da smo v občini, kjer se govori večinoma dobro slovensko,« je rekla Jasna Černjak, ki je bila odgovorna za pedagoško vodstvo.

Cilj letošnje kolonije je bil usvajanje novega znanja ter njegova trajnostna uporaba v vsakdanu. Poleg tega je bil poudarek na spletanju novih dolgotrajnih prijateljstev. »Tako jim je všeč, da bodo gotovo spet prišli,« pravi gospa Černjak, ki skupaj s spremljevalkami upa, da se bodo udeleženci 51. kolonije odločili, da se bodo tudi naslednje leto udeležili kolonije.

Jana Zerzer, 13

Loče, Avstrija

Za program sem izvedela od svoje sestre, ki je bila lansko leto v koloniji v Sloveniji. Ker je bila letos kolonija tu, sem se odločila, da se ji pridružim. Najbolj se veselim tečaja fotografije. Zdi se mi čudovita ideja, da so ostali sodelujoči tudi iz drugih držav, kar ustvarja prijetno vzdušje.

Andrej Lavrenčić, 11

Trst, Italija

Že tretjič sem se udeležil programa. Važno je, da se naučimo teorije in tehnike, ki podpira vse novo znanje. S tem, da smo tu otroci iz več držav, se lahko naučimo več jezikov, ki nam lahko odprejo veliko vrat. Čeprav me zanima digitalna umetnost, mi je vseeno risanje bolj pri srcu.

Lara Križaj,13

Vuzenica, Slovenija

Učitelj mi je priporočil, naj se udeležim kolonije. Poleg širjenja znanja se veselim spoznavanja novih prijateljev. Zdi se mi zanimivo, ker ne govorimo vsi enako. Ko nekoga ne zastopim, ga prosim, da ponovi in se potrudim, da razumem. Kombinacija predavanj in nato druženja je dinamična.

Hanna Wachter, 11 in Annabel Grabenas, 10

Gornji Senik, Madžarska

Tukaj sva prvič, starši so nama pripovedovali o programu. Radi bi se naučili fotografiranja s kamero in risanja. Malo je težje razumeti slovenščino, saj doma govorimo v narečju in v šoli se učiva knjižno slovenščino. Važno se nama zdi, da spoznamo vse različne panoge.

~Brina Čop