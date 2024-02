Voxon Music Academy 8. februarja ob 19.30 vabi na nepozaben večer z brezčasnimi uspešnicami glasbenih legend Eltona Johna, Georgea Michaela in Stevieja Wonderja v Kulturnem domu Pliberk. Kovačnica talentov Voxon, ki je znana po podpori nadebudnim pevskim talentom, bo ta večer predstavila svoje izjemne učenke in učence skupaj z vokalno trenerko Matejo Zwitter, ki bodo s svojimi impresivnimi interpretacijami popestrili večer. Od čustvenih balad Eltona Johna do vznemirljivih uspešnic Georgea Michaela in Stevieja Wonderja koncert obljublja potovanje skozi glasbene vrhunce treh ikoničnih umetnikov. Profesionalni bend, ki bo v živo spremljal pevske talente, bo poskrbel za to, da bo vsaka nota zasijala ter navdušila občinstvo. Tako bo ta večer zanje poseben užitek ob poslušanju. »Koncert je poklon brezčasnim mojstrovinam velikih umetnikov,« pravi Danilo Katz, direktor glasbene akademije Voxon. »Veselimo se, da bomo slavili glasbo Eltona Johna, Georgea Michaela in Stevieja Wonderja ter popeljali naše občinstvo na glasbeno potovanje, ki se jih bo dotaknilo in jih navdušilo.«