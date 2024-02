Minuli petek, 26. januarja, so v prostorih pliberške Posojilnice Bank odprli razstavo koroškoslovenskega umetnika Rudija Benetika, ki živi v Podjuni pri Globasnici. Goste je pozdravil vodja Posojilnice Pliberk Danijel Gregorič. Kako je nastala zamisel za razstavo Benetikovih del v Posojilnici? »Trenutno v prvem nadstropju naše poslovalnice nastajajo stanovanja in ob pospravljanju arhivov smo našli slike iz leta 2011, ko je Benetik zadnjič razstavljal v naših prostorih. To smo hoteli ponoviti,« je povedal Gregorič. Stavbo je Posojilnica prodala, z novim lastnikom ima banka najemniško pogodbo za deset let.

Na otvoritvi razstave je zapel MoPZ Foltej Hartman.

Benetikovo ustvarjanje sta v slovenskem in nemškem jeziku predstavila Gottfried Glawar in Sabine Buchwald, pevsko je prireditev popestril MoPZ Foltej Hartman, ki ima tedenske pevske vaje v kletnih prostorih pliberške banke. »Jaz imam ta presneto drzen pristop do sodobne umetnosti, to je zdaj v Ameriki totalno popularno. Nič ni izmišljenega, so detajli, povečave stvari, ki jih vidim na svojem vrtu. Za nekatere je to španska vas, a problem ni pri meni, tistim pač povem, naj se naučijo špansko, bodo pa razumeli,« se je ob odprtju razstave v pogovoru z Novicami nasmehnil Rudi Benetik. Razstava je na ogled do 23. 2., umetnik bo vsak teden zamenjal eksponate, v prostorih banke pa bo še več razstav.