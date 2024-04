V teku let je Simon Sadnek postal strokovnjak na svojem področju, za katerega se je izšolal v Nemčiji. Danes s tremi kolegi vzdržuje nogometno igrišče in skrbi za okolje športnega parka v Celovcu. Pogovorili smo se z njim o njegovi poti, o njegovem najlepšem delovnem dnevu in o ambicijah, ki jih ima.

Vse se je začelo pri igranju nogometa. Bil je vratar pri SAK, za člansko ekipo se zaradi velikosti ni izšlo. Nato sta ga nagovorila Marko Wieser in Igor Ogris, če ne bi prevzel vzdrževanje nogometnega igrišča SAK. »Na začetku sem si enostavno mislil, da bo nekako že šlo. Kot mlad si nisem delal toliko preglavic in nisem bil tako angažiran. Z leti pa se je to spremenilo,« pravi Sadnek, ki omenja, da so pred šestimi leti na njegovo dobro delo pri SAK postali pozorni pri športnem parku v Celovcu. Pred šestimi leti je nato začel delati v celovškem stadionu. V sklopu tega je lani zaključil triletno specializirano agrarno šolo DEULA v Nemčiji.

Mislim, da zame še ni končana pot, imam še ambicije. Sem v najboljših letih in radoveden sem, kam me bo pot še vodila. Simon Sadnek

Kako do perfektnega terena

»Najvažnejše je, da delaš z veseljem. Brez tega enostavno ne gre. Vsak dan moraš gledati na travo,« pravi Sadnek, za katerega se delovni dan začne ob sedmih zjutraj. Skupaj s kolegi vzdržuje vsa igrišča v celovškem stadionu in okoli njega ter igrišče pri Pedagoški visoki šoli. Prav tako pa skrbijo še za center za lahko atletiko. Po delu skrbi še za zelenico pri SAK v Welzeneggu. Navaden dan pa se zanj nato zaključi s treningom, saj je še pomožni trener članske ekipe SAK. »Okoli devetih pridem domov in padem utrujen v posteljo. Imam zelo napolnjen dan, zato do sedaj še nisem bil predstavljen v rubriki koroški amor,« pravi Sadnek.

Druga najboljša nogometna zelenica Avstrije

Pred tremi tedni so razglasili izide povpraševanj za najboljše zelenice prve avstrijske nogometne lige. Povpraševanje poteka sledeče: po vsaki prvenstveni tekmi sodnik in trener domače in gostujoče ekipe ocenjujejo igrišča. Oddajo točke od ena do deset. Največ točk je nabral stadion dunajskega Rapida. Za njim in pred Red Bull Salzburg pa se je uvrstila zelenica celovškega stadiona. 26 milimetrov je visoka trava v celovškem stadionu. »Le leta 2018 je Bayern München želel imeti travo pokošeno na 22 mm, ko so imeli prijateljsko tekmo proti Paris Saint-Germain. Zakaj, pa nam tedaj niso povedali,« razloži Sadnek.

Najlepši delovni dan

1. maja bo v celovškem stadionu finale avstrijskega pokala v nogometu. Tam si bosta stali nasproti, tako kot lani, SK Sturm Graz in dunajski Rapid. »Najlepše je bilo zame, ko je bilo lani v celovškem stadionu na finalu avstrijskega pokala 30.000 gledalcev in komaj čakam, da bo ta tekma letos spet,« pravi Sadnek. Priprave na finalno tekmo so se začele že pred dvema mesecema. »Na dan finalne tekme bomo igrišče pokosili tri- do štirikrat, tako da bo res perfektno,« pravi Sadnek. S tem pa se želi priporočati za več, saj ima še ambicije za več.