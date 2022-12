Drugega decembra so gostje iz Celja obiskali mestno občino Pliberk in Omizje muzikantov Podjuna. Pozdravila sta jih pliberški župan Pliberk Stefan Visotschnig, mestni svetnik in kulturni referent Marko Trampusch ter predsednik društva Albert Schorli. Ogledali so si glavni trg v Pliberku in prisluhnili predstavitvi občine. Joško Hudl jih je spremljal do gostilne Hafner, kjer so igrali in plesali do poznih ur. Bilo je tako veselo, da je čas prehitro minil, je rekel predsednik Drago Sivka iz Celja in se zahvalil za sprejem.

Predsednik Omizja muzikantov pa opozarja: »Z rednimi mesečnimi srečanji bomo nadaljevali 6. januarja 2023 v gostilni Hafner v občini Suha. Želimo vam vsem miren adventni čas, blagoslovljene božične praznike ter zdravo in srečno novo leto 2023.«