Na Koroškem se z velikimi koraki bližajo deželnozborske volitve, ki bodo 5. marca 2023. Že nekaj časa je znano, da tečejo pogovori med osebami iz vrst samostojnega gibanja in frakcije Team Kärnten.

Kapelški podžupan in frakcijski vodja Kapelške liste Franc Jožef Smrtnik je danes, 15. decembra, povedal v intervjuju za slovenski ORF, da bo pri deželnozborskih volitvah kandidiral na listi stranke Team Kärnten.

V volilnem okolišu Velikovec bo Smrtnik kandidiral na prvem mestu, v okraju vzhod pa na drugem mestu, je povedal slovenskemu sporedu ORF. Kandidatno listo za vse volilne okraje bo TeamKärnten predstavil 20. januarja, piše ORF. Smrtnik je povedal, da je cilj frakcije pri volitvah marca 2023 dobiti 10 % glasov.

Kar se tiče vprašanj koroških Slovencev in južnokoroškega prostora, je Smrtnik od stranke TeamKärnten dobil zagotovljeno avtonomijo, želi se predvsem zavzemati za manjšino in južno Koroško.

Obraz stranke Team Kärnten je Gerhard Köfer, pri zadnjih deželnozborskih volitvah 2018 je dosegla 5,8 % glasov in tri mandate v deželnem zboru. Na zadnjih občinskih volitvah leta 2021 so kandidati TeamKärnten odrezali presenetljivo dobro. V Celovcu sta postala kandidata TK Christian Scheider in Lojze Dolinar župan in podžupan, Gerhard Köfer je ponovno postal župan v Špitalu ob Dravi, župani iz frakcije so še v Hodišah in v St. Georgen v Labotski dolini. Frakcija TK je pri deželnozborskih volitvah leta 2021 nastopila v sedmih občinah in skupno dosegla skoraj 13.000 glasov in 35 občinskih odbornikov.