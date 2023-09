Kitarist Janez Gregorič in flavtist Walter Auer sta skupaj posnela instrumentalni album Segue.

Naslov albuma Segue se izgovarja »segvej«, pomeni pa brezšiven, neopazen prehod v glasbi ali filmu. Janez Gregorič in Walter Auer sta se spoznala leta 2008, leta 2010 sta imela prve skupne koncerte, leta 2012 je bil Auer gost Triviuma na Hemini gori. Janez Gregorič: »Album Segue, na katerem so večinoma moje originalne kompozicije za najina inštrumenta, se začne z virtuozno Piazzollovo kompozicijo za flavto in kitaro, ki je štiristavčni biser za tovrsten duo. V tej skladbi oče tanga uglasbi zgodovino tanga od leta 1900 – prvi stavek nosi Bordel – vse do četrtega stavka, ki nosi naslov Tango dandanes. To je najina skupna vstopna skladba, nato vsak od naju solistično predstavi svoj inštrument, Walter Auer z zanj napisano skladbo En Passant pokojne avstrijske skladateljice Lune Alcalay, jaz pa preko moje Suite In K. Del tega cikla, s katerim se ukvarjam že dalj časa, je tudi skupna sklepna skladba In K – Preludio in Pastorala. Auer je zanj zloženo skladbo En Passant prvič objavil pred kakimi desetimi leti na Japonskem, jaz pa sem izjemno zadovoljen, da mi je uspelo posneti in na album uvrstiti svojo tridelno kompozicijo Prehodi-Übergänge, ki sem jo ustvaril za Trivium leta 2012.«

Časa za skladanje je vedno premalo

Grafično podobo za ovitek novega albuma je prispeval slikar in pesnik Gustav Januš. Med pandemijo je tudi zelo zaposlen Auer, solist dunajskih filharmonikov našel čas za snemanje. Gregorič pa bi želel več časa za skladanje. »Največji izziv je najti čas za skladanje, svoje avtorske skladbe običajno dolgo izvajam na pamet, preden mi jih uspe zapisati na pap,« pove mojster sedemstrunske brazilske kitare, učenec urugvajskega mojstra kitare Abela Carlevara. Album Segue je plošča dveh izjemnih solistov, mojstrov svojih inštrumentov, ki blestita tako v solo kot tudi v skupni igri. Gregorič ga postavlja ob bok albumu Pokrajina pesmi, tega je kitarist leta 2008 posnel skupaj z mezzosopranistko Bernardo Fink.