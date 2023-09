Tatjana Feinig, profesorica Dvojezične trgovske akademije, in Niko Ottowitz, profesor na Slovenski gimnaziji, sta pred nedavnim v Zrcalni dvorani prejela naziv višja študijska svetnica oz. višji študijski svetnik.

Listine s častnimi nazivi sta v Zrcalni dvorani 19. julija podelila deželni glavar Peter Kaiser in deželna svetnica Beate Prettner. Kasier je ob podelitvi častnih nazivov dejal, da so redke priložnosti, ko lahko dežela izrazi svojo hvaležnost: »Izobraževanje je najbrž najpomembnejša produktivna sila v gospodarstvu. Vsi, ki vas častimo danes, predajate svoje znanje naprej in ustvarjate pogoje za ustvarjalnost, ki jo tudi podpirate.« Nadalje je deželni glavar podčrtal visok pomen, ki ga ima izobraževanje za deželo in njegovo vrednost ponazoril s podatkom, da je izobraževanje druga najviše dotirana postavka deželnega proračuna. Največ denarja sicer dežela Koroška namenja za proračunsko postavko zdravstvo in nega. 24 oseb je v Zrcalni dvorani prejelo častne poklicne nazive, devet pa zahvalne listine. V ospredju sporočila tiskovne službe dežele o počastitvi zaslužnih oseb je dolgoletna ravnateljica gimnazije Vetrinj Gabriele Fenkart, ki je ob odhodu v pokoj prejela naziv dvorna svetnica. Že prej jo je uradna Koroška odlikovala s častno listino dežele za dolgoletni angažma pri raz­voju BRG Vetrinj. Tatjana Feinig, profesorica italijanskega in slovenskega jezika na Dvojezični trgovski akademiji, je postala višja študijska svetnica, naziv višji študijski svetnik pa je prejel Niko Ottowitz, profesor matematike, fizike in kemije na Slovenski gimnaziji v Celovcu.