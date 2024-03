Elementarna pedagoginja Mirjam Rader (roj. Kušej) iz Bistrice nad Pliberkom je izdala novo, imenitno otroško pesmarico, ki je ustvarjalna zakladnica za jasli, vrtce in ljudske šole.

Knjiga s 16 ljubko oblikovanimi pesmimi ter 12 pesmicami in prstnimi igrami v slovenskem jeziku ponuja odlično priložnost za spodbujanje in igrivost otrokovega usvajanja jezika. Pesmarica z naslovom »Na travniku zelenem« je plod dolgoletnih izkušenj in strokovnega znanja Mirjam Rader na področju predšolskega izobraževanja. Vsaka pesem je bila skrbno izbrana in sestavljena tako, da je zabavna in poučna. »Ideja te pesmarice ni le v tem, da otrokom omogočimo veselje do petja, ampak tudi na igriv in otrokom prijazen način izboljšamo njihove jezikovne sposobnosti,« pojasnjuje Mirjam Rader. Pesmi tematsko obravnavajo naravo, živali, letne čase ter tradicionalne letne praznike in običaje.

Vpogled v pesmarico Mirjam Rader

Nova otroška pesmarica ni le obogatitev za jasli, vrtce in ljudske šole, temveč nudi vzgojiteljicam in vzgojiteljem tudi dragocen pripomoček za približevanje slovenskega jezika in kulture otrokom na igriv način. Knjigo je izdalo Strokovno pedagoško združenje, ki letos praznuje 40-letnico delovanja, članica odbora pa je tudi Mirjam Rader. »V zadnjih 40 letih smo izdali več kot sto učil, šolskih knjig, učnih pripomočkov in spletnih učnih iger, ki koristijo otrokom in pedagoginjam ter pedagogom,« pravi Danilo Katz, predsednik Strokovnega pedagoškega združenja, ki s svojo predano ekipo za jesen načrtuje praznovanje obletnice. To bo v celoti osredotočeno na dvo- in večjezično pedagogiko.

Otroška pesmarica Mirjam Rader je že na voljo in jo lahko naročite na domači strani Strokovnega pedagoškega združenja www.sova.at. Obeta se dragocen dodatek za vse, ki se zavzemajo za spodbujanje glasbenih veščin ter poučevanje slovenskega jezika in kulture. Izdajo pesmarice je podprl Urad RS za Slovence v zamejstvu.

O avtorici

Mirjam Rader, roj. Kušej (34), je odraščala na Blatu pri Pliberku in ima štiri sestre. Po ljudski šoli pri Božjem grobu je obiskovala Slovensko gimnazijo, maturirala je na Višji šoli za predšolsko pedagogiko (BAFEP) v Celovcu in opravila izobrazbo za otroke s posebnimi potrebami. Mati Thea (3) in Lare (1) je nazadnje delala v občinskem vrtcu v Velikovcu, trenutno je na porodniškem dopustu. Z otrokoma in možem Stevenom živi na Bistrici pri Pliberku. Od leta 2008 do 2019 je vodila pliberški otroški zbor Mlada Podjuna, je odbornica KD Pliberk in KKZ. Otroška pesmarica »Na travniku zelenem« je njena prva knjiga. »Svoje pesmice sem uporabljala že v vrtcu, ročne zapiske sem zbrala in pripravila za digitalizacijo. Ko sem bila drugič noseča, je nastala zamisel za knjigo. Povezala sem se z Danilom Katzem in stvar je nastala,« pove Mirjam Rader, ki je pesmi deloma tudi sama uglasbila. Sama je začela ustvarjati gradivo, ker ni bilo dovolj slovenskega, ki bi bilo primerno tudi za otroke, katerih materni jezik ni slovenščina. Knjiga vsebuje tudi prstne igre, to pomeni da otroci s svojimi rokami in s telesom kažejo, kaj govorijo. »Opazujem, da se nemško govoreči otroci v vrtcu slovenščine najbolje naučijo ob petju, deklamiranju pesmic ali s prstnimi igrami,« pravi Mirjam Rader. V občinskem vrtcu v Velikovcu, kjer je zaposlena, imajo tri skupine otrok. Dve sta dvojezični in delata po Gombosovem konceptu, torej ena oseba vztraja v svojem jeziku, Mirjam z otroki govori slovensko: »Vrtec zapustijo z osnovnim znanjem, vsaj polovica pa nadaljuje z učenjem slovenščine tudi v ljudski šoli.« Kaj bi se moralo po mnenju Mirjam Rader v predšolskem izobraževanju spremeniti, da bi bilo učenje slovenščine uspešnejše?

»Za dvojezične skupine potrebujemo osebje, ki je res dvojezično in temu primerno izobraženo. Rada bi imela več časa za skupino in manj dela z birokracijo.« In kako je doma z jezikom? Njen mož Steven ne govori slovensko, zato Mirjam z otrokoma govori izključno slovensko, mož pa nemško, kar je pri posredovanju jezika ključno.