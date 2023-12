V petek, 1. decembra, so Muzikantje omizja Podjuna s prijatelji iz Celja praznovali glasbeni zaključek leta 2023.

Muzikantje omizja Podjuna pod vodstvom Alberta Schorlija niso samo resnični prijatelji domačih viž, temveč imajo tudi velik smisel za čezmejno sodelovanje in prijateljstvo. Že štiri leta gojijo stike s celjsko skupino »Prijatelji dobre volje in petja«, ki je povezana tudi s celjsko folklorno skupino upokojencev. Prav tako so podjunski muzikantje vsakič zelo dobrodošli, če lahko svojim glasbenim prijateljem vrnejo obisk v Celju, za kar gre še posebej zasluga harmonikašu Celjanov in organizatorju Dragu Sivki.

Na srečanju so uživali (z leve) župan Patrick Skubel, Albert Schorli, gostilničar Peter Rupitz, občinski svetnik Marko Kumer in občinski predstojnik Peter Trampusch.

Na glasbeni zaključek leta 2023, ki so ga Muzikantje omizja Podjuna priredili pri Obnarju v Gornji vasi pri Žvabeku, so muzikantje ter plesalke in plesalci iz Celja prišli kar z avtobusom s 55 ljudmi. Na srečanju so zaplesali vesele in zanimive plese, muzikantje »Prijatelji dobre volje in petja« pa so z odličnim igranjem in lepimi pesmimi skrbeli za dobro vzdušje. Ob melodijah in plesu celjskih gostov in podjunskih muzikantov, ki želijo po tej poti mirne božične praznike in srečno novo leto, so uživali tudi hišni gospodar in gostilničar Peter Rupitz, suški župan Patrick Skubel, občinski predstojnik Peter Trampusch in občinski svetnik Marko Kumer.