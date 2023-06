Že od konca zime veliki plakati po Koroškem opozarjajo na Areno 2023 v Šentjanžu v Rožu, ki bo tokrat v znamenju praznovanja desetletnice skupine Popwal. Skupino vodi pevec in kitarist Miro Müller, učitelj in član SPD Šentjanž.

»Pred desetimi leti si nisem mislil, da bomo prišli tako daleč,« o prehojeni poti ob desetletnici skupine Popwal pravi njen ustanovni član, pevec in kitarist Miro Müller in pojasnjuje: »Ko smo začeli, je bilo v Rožu veliko mladinskih bendov, vmes jih je večina prenehala delovati.« Poleg članice in članov skupine Popwal je še danes v sosednji Sloveniji aktiven Andrej Ogris, frontman ska punk skupine Super Action Heroes in punk benda Backstage. »Andreja smo spoznali, ko smo imeli 13 let, to je naš idol, saj je pripomogel k nastanku številnih mladinskih bendov v Rožu,« se Miro spominja zaslug vzornika iz mladih dni. Ogris bo z bendom Backstage (zaradi zadržanosti bobnarja Super Action Heroes ne morejo nastopiti) v soboto, 17. junija, pred skupino Popwal igral na Areni 2023. Na poletnem koncertu v organizaciji SPD Šentjanž letos pričakujejo med 400 in 800 obiskovalk in obiskovalcev.

Letošnje leto v znamenju večjih koncertov

»Recept za uspeh je verjetno v tem, da ostaneš pri stvari, v katero verjameš,« pravi Miro Müller, domačin iz Šentjanža. Danes 31-letni glasbenik je učitelj na ljudski šoli v Ledincah, kot ljudskošolski učitelj dela že od svojega 23. leta. Ob ustanovitvi skupine Popwal je bil Miro star 21 let, v njej danes igrajo še pevka in klaviaturistka Katharina Schuster iz Špitala ob Dravi, bobnar Hannes Schuster iz Šentjakoba v Rožu, basist Dominik Thaler z Radiš in kitarist Markus Wachernig. Pri Wachernikovih doma v Škocjanu skupina tudi vadi in snema. Popwal je vmes zapustil kitarist Kristijan Rehsmann, vsi ostali so v Popwalu od začetka do danes. Pred pandemijo je skupina odigrala okoli 20 koncertov na leto, letos se je osredotočila na desetletnico, pa tudi na nekaj večjih koncertov. Skupina Popwal bo 1. julija nastopila pred nemškim pop zvezdnikom Timom Bendzkom v nižjeavstrijskem Langenloisu, 29. julija pa kot predskupina Nene na open air koncertu pod gradom Ojstrovica.

Desetletnica brez albuma

Hannes Schuster, Katharina Schuster, Miro Müller, Markus Wachernig in Dominik Thaler

Lansko leto je imel Popwal s pesmijo »Hannelore« dva tedna uspešnico »na 1. mestu Ö3 Austro-Charts«, na portalu YouTube ima doslej največ, preko dva in pol milijona ogledov pesem »I mecht nur wissen, wo du bist«. Snemanja albuma se skupina Popwal še ni lotila, kljub temu da imajo izdelan repertoar okoli 30 lastnih pesmi, večino njih bo občinstvo slišalo na Areni 2023. »Za naš koncert doma smo izbrali tiste pesmi, ki najbolje kažejo razvoj skupine v teh desetih letih,« o programu izda Miro. S snemanjem albuma namerava Popwal začeti v prihodnjem letu. »Člani benda smo se v teh desetih letih razvili, naša glasba pa prav tako. Začeli smo s pesmimi o prijateljstvu in ljubezni, veliko delali v standardni nemščini, nato menjali v koroško nemščino, potem smo bili pri Sony Music Austria, ko veliko svojih pesmi nismo smeli igrati.« Tri leta skupina Popwal »iz protesta« oz. zaradi nesoglasij z omenjeno založbo ni nastopala. Založba je namreč želela, da skupina izvaja samo še pesmi v koroškem narečju. Skupina Popwal v treh letih ni sedela križem rok, saj je med pavzo nastala večina novih pesmi, ki jih bodo zaigrali na koncertu v Šentjanžu. Teh pesmi do lanskega leta, ko se je Popwalu iztekla pogodba s Sony Music Austria, niso smeli igrati v živo. »Odkar smo spet sami in delamo to, kar res radi delamo, smo uspešnejši,« je prepričan Miro. »Naša skupina funkcionira kot majhna družina. Uspeh pa je relativen, zame je nekaj najlepšega, ko na koncertu doživim, da imajo ljudje radi naše pesmi, ko jih občinstvo prepeva skupaj z mano. Se je le splačalo, da smo šli to kamnito pot, ki res ni bila lahka,« je zadovoljen Miro.

Za glasbeno pot bratov Müller zaslužne slovenske strukture na Koroškem

Miro Müller ima brata Andreja in Janija. Jani je tako kot Miro ljudskošolski učitelj (v Goričah), glasbenik in društvenik SPD Šentjanž, oba namreč igrata v Tamburaški skupini Šentjanž. Kot pravi Miro, je za njegovo in Janijevo glasbeno pot zaslužna »infrastruktura koroških Slovencev z Glasbeno šolo in društvenimi zbori ter gledališkimi skupinami«. Miro se je igranja kitare naučil prav v Glasbeni šoli, prve pevske izkušnje si je nabral v mladinskem zboru, ki je v preteklosti deloval v Šentjanžu. Jani Müller je na celovškem konservatoriju ob delu pred kratkim končal študij prečne flavte, Andrej pa je v preteklosti nastopal v gledaliških produkcijah nekdanjega Teatra Šentjanž, danes Teatra Rampa.